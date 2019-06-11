Детская городская больница получила 3 млн рублей от банка ВТБ на новое оборудование

Лучшее лекарство — это улыбка. На таком мнении сходятся все медицинские светила. И все же только хорошим настроением пациента не вылечить. Требуются еще профессиональные руки и современное оборудование. Если с кадровым потенциалом в медицинской отрасли дела обстоят хорошо, то оснащение клиник порой оставляет желать лучшего, особенно региональных. Восполнить этот пробел призвана благотворительная программа «Мир без слез», инициированная банком ВТБ в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

Программа действует с 2003 года и за это время в ней приняли участие десятки региональных больниц. В 2019 году сумма пожертвований для них увеличена вдвое — с 1,5 до 3 млн рублей. А также впервые за всю историю программы в ней участвует детская городская больница города Таганрог — крупное лечебное учреждение, которое оказывает помощь около 10 000 юным пациентам в год.

Детская городская больница получила 3 млн рублей от банка ВТБ на новое оборудованиеФото: Юлия ЛАНДЫШ

В четверг, 30 мая, в рамках ежегодной благотворительной программы «Мир без слёз» больница получила сертификат на покупку нового высокотехнологичного оборудования. В торжественной обстановке он был вручен вице-президентом банка ВТБ Александром Ерофеевым главному врачу больницы Виктору Кувикову.

— В этом году нашей акции исполнилось 16 лет, ее география расширилась до 22 городов, - отметил Александр Юрьевич. — За эти годы банк оказал помощь детским медучреждениям на общую сумму более 400 млн рублей. Особенностью нашей акции является то, что больницы сами выбирают, какое именно оборудование приобрести, а банк лишь осуществляет контроль за расходованием выделенных средств.

Кстати, на 3 млн рублей Таганрогской детской больницей будет приобретено многопрофильное оборудование для диагностики сердечно-сосудистых, урологических и хирургических заболеваний, патологий органов брюшной полости. В арсенале детских докторов появятся аппараты для УЗИ и эндоскопии, а также новейший лазерный инструмент. Как подчеркнул главный врач Виктор Кувиков, новое хирургическое оборудование позволит уменьшить боли у детей в послеоперационном периоде, сократит срок пребывания в стационаре и закупку медикаментов. А приобретение детского фиброгастроскопа поможет качественно обследовать ребятишек в возрасте от 3 лет.

В данный момент на лечении в больнице находятся 215 ребятишек. Для них в этот день организаторы устроили веселый праздник. Герои анимационного герои мультфильма «Маша и Медведь» учили маленьких зрителей дружбе и здоровому образу жизни, а после представления каждому вручили волшебные сундучки для рисования. С таким подарком проводить дни в больнице точно будет нескучно!

Детская городская больница получила 3 млн рублей от банка ВТБ на новое оборудованиеФото: Юлия ЛАНДЫШ

В мероприятии принял участие глава администрации города Таганрог Андрей Лисицкий. Он отметил, что акция, которая до этого проходила в донском регионе только в Ростове-на-Дону, на этот раз вышла за пределы областного центра.

— Мы стали одним из первых городов, которым перечисляется грант в увеличенном размере, - подчеркнул Андрей Владимирович. — Проект «Мир без слез» является хорошим примером социальной ответственности бизнеса. Мы благодарим руководство банка за поддержку!