Южный университет (ИУБиП) подтвердил статус лучшего частного вуза Юга России

Горячая пора для абитуриентов в самом разгаре – выпускники школ сдают ЕГЭ и попутно думают, в какой вуз поступать, чтобы получить хорошее образование. В помощь ребятам и их родителям ежегодно составляются всевозможные рейтинги учреждения высшего образования. Одним из самых авторитетных из них признан Национальный рейтинг университетов, который в нынешнем году проводится в десятый, юбилейный, раз.

Это исследование дает независимую оценку деятельности вузов и их образовательных программ, рассматриваемых в качестве драйверов роста экономики страны. На днях были опубликованы его результаты, которые порадуют всех, кто решил получать высшее образование в Ростове-на-Дону в Южном университете (ИУБиП). Именно этот вуз в очередной раз признан лучшим частным вузом Юга России! Причем в Национальный рейтинг университетов он попал впервые и сразу показал хорошие результаты.

Всего из 965 российских вузов в список включены 327 престижных университетов страны. Их деятельность оценивалась по шести параметрам: бренд, образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, интернационализация (международное сотрудничество), инновационное и технологическое предпринимательство. При этом Южный университет (ИУБиП) опередил многие крупные вузы, войдя в ТОП-200 по показателям «Исследовательская деятельность» и «Инновации и технологическое предпринимательство». Полная версия результатов и методика оценки Национального рейтинга университетов -2019 доступны на сайте https://academia.interfax.ru/ru/ratings/?page=4&rating=0

Между тем попадание в Национальный рейтинг университетов – это не единственное достижение лучшего частного вуза Юга России. На счету коллектива множество наград и призовых мест различного рода профессиональных состязаний. Так, в мае 2019 года кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой «Гражданско-правовые дисциплины» Южного университета (ИУБиП) Елена Левицкая стала лучшим молодым преподавателем Юга России.

Кроме того, наилучшим подтверждением высочайшего качества образования является трудоустройство выпускников. Как они находят применение полученным знаниям – именно это определяет их жизненный путь. А как известно, научить стать успешным может только тот, кто сам добился успеха! Южный университет, знакомый многим по аббревиатуре ИУБиП (Институт Управления, Бизнеса и Права) - первый негосударственный вуз современной России. Основанный в 1991 году, все эти годы он успешно развивался и на сегодняшний день является прекрасным примером инновационного высшего образования в Ростове-на-Дону.

Университет имеет бессрочную лицензию на право образовательной деятельности, является базовым вузом Торгово-промышленной палаты Ростовской области и стабильно получает лидирующие места в различных рейтингах. Так, в составе 17 элитных отечественных вузов и единственный на юге страны он входит в международный рейтинг Eduniversal, занимая в нем 12 место среди российских участников (всего в этом списке 1000 лучших учебных заведений из 154 стран мира).

В университете работает более 500 преподавателей и обучается около 5 000 студентов. За время работы здесь подготовлено более 20 000 квалифицированных специалистов. Ежегодно отмечается высокий конкурс среди абитуриентов. Создавая вуз, его основатель и действующий ректор Имран Акперов взял за основу то, что нашей стране нужны специалисты нового типа. Чтобы отвечать на вызовы времени, требуются современные эффективные управленцы и успешные предприниматели. А наиболее успешная модель современного вуза — это генерирующий новые знания и внедряющий свои разработки в жизнь. Не пытаться догнать время, а просто идти вперед - сегодня это реальность Южного университета (ИУБиП). Девиз вуза полностью подтверждается на практике: «Мы расширяем горизонты вашего успеха!»

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