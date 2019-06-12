2019-06-12T11:55:44+03:00
Общество

Вакансии для подростков в Ростове-на-Дону: зарплата, соцпакет и вкусняшки

Чаще всего на работу подростков берут в общепит или промоутерами
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лучшая работа у каждого свояЛучшая работа у каждого свояФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Найти временную подработку для подростков сложно, но возможно. Согласно официальным данным, в среднем в год трудоустраивается около трех тысяч учеников. В нынешнем году показатель ниже в три раза, видимо, сказываются сложные экономические условия. Так куда податься школьнику, которому уже исполнилось 14 лет и он не хочет маяться летом без дела? Пожалуй, прежде чем смотреть вакансии на досках объявлений, надо обратиться в центр занятости по месту проживания, так как там вакансии предприятий, которые точно будут уважать трудовое законодательство.

Зачастую школьникам предлагают временные работы в городских парках, таких как Парк культуры и отдыха имени Островского, имени Черевичкина, Дружба, имени 1 Мая и Октября. Ребятам доверяют поддерживать порядок, следить за зелеными насаждениями, цветочными клумбами и композициями. Одно из любимых мест для работы - ростовский зоопарк. Ежегодно там трудятся до ста старшеклассников. При этом дети в свободное от работы время могут еще и понаблюдать за животными. Плюс тенистые парки в жаркую погоду - возможность укрыться от летнего зноя.

Топ-5 самых популярных мест работы у подростков

1. Общепит

В ресторанах быстрого питания всегда кто-то требуется. Но есть две проблемы. Предпочитают брать на работу совершеннолетних (тех, кому исполнилось 18 лет) обладателей санитарной книжки (прохождение врачей и анализы «потянут» примерно на 3,5 тысячи рублей).

Плюсы: молодой коллектив, можно всегда перекусить и стабильная зарплата.

Минусы: сложный график, санитарная книжка.

2. Продавцы на сезонную работу

- Летом по всему городу появляются точки с квасом и лимонадом, - пишут коллеги из 1rnd.ru - Для того чтобы устроиться туда, достаточно спросить телефон работодателя у одного из продавцов. В интернете найти такие вакансии куда сложней.

Плюсы: легко устроиться.

Минусы: скучно, жарко, платят мало.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

3. Курьеры еды

Да-да-да те самые, которых вы видите с большими рюкзаками на спине. Существует две конкурирующие службы доставки, называть которые не будем, их легко найти в Интернете.

Плюсы: легко устроиться, неплохой оклад, гибкий график.

Минусы: тяжелый физический труд (эту проблему многие решают благодаря велосипедам).

4. Промоутер

А почему бы и нет? Предложений очень много, в социальных сетях есть специальные группы, где постоянно обновляются объявления. Хотите танцуйте в костюме Панды, хотите предлагайте продегустрировать товар покупателям торгового центра. Можно подобрать удобный график, но есть одно условие - очень часто требуется санитарная книжка.

Плюсы: приличный оклад (от 100 рублей за час), большой выбор мест, + бонусы за результат.

Минусы: работать на улице летом достаточно тяжело, а люди часто бывают агрессивными.

5. Оператор call-центра

Можно поискать вакансии через популярные сайты, можно выставить объявление, на такую работу охотно берут молодых людей, которые мечтают о подработке. Но она подходит тем, кто умеет правильно и много говорить, сдержан и готов лавировать в беседе.

Плюсы: работа в офисе под кондиционером, удобный график, стабильная зарплата, + бонусы за результат.

Минусы: не каждый умеет уговорить собеседника купить товар или воспользоваться услугой, а зарплата чаще всего зависит именно от продажи.

НА ЗАМЕТКУ

Продолжительность рабочего времени подростков не может превышать:

во время каникул:

- от 16 до 18 лет - 36 часов в неделю ( 7 часов в день);

- от 14 до 16 лет - 24 часа в неделю (5 часов в день).

в течение учебного года:

- от 16 до 18 лет - 18 часов в неделю (3,5 часа в день);

- от 14 до 16 лет - 12 часов в неделю (2,5 часа в день).

КОНКРЕТНО

Какие документы нужны для трудоустройства

Паспорт

ИНН

СНИЛС

Медицинская справка 086У

Письменное согласие родителей, опекунов для ребенка 14-15 лет

Расчетный счет на ребенка, открытый в любом отделении Сбербанка

Подробная информация – в центре занятости населения своего района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Багаевском районе с базы отдыха украли два лодочных мотора и бензопилу
В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар в частном доме
В следственном изоляторе Ростова-на-Дону блогер Гаспар Авакян объявил голодовку
В Шахтах будут судить экс-заведующую наркологическим диспансером, которая попалась на взятке
Жителям Чистоозерного, которые пострадали от взрыва газа, купят новые квартиры
Проект уже показали: на Гребном канале построят комплекс для занятий велоспортом
В Ростове-на-Дону жители трех районов останутся без горячей воды
Власти Ростова-на-Дону начали снос самозастроя
В Ростове-на-Дону к 1 сентября в Суворовском откроется новая школа
В Таганроге мошенник под видом ТВ-мастера похитил у женщины и деньги, и телевизор
На дне Цимлянского водохранилища обнаружили древнюю хазарскую крепость Саркел
Электрички между Ростовом-на-Дону и Сальском начали курсировать в ежедневном режиме
Предприниматели из Ростовской области отправились в колонию за контрабанду военной продукции
Губернатор оценил строительство метро в Ростове-на-Дону в 80 млрд рублей
В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину, который шел по рельсам в наушниках
Тест-драйв, подарки и шашлык: Ростовчан приглашают на «Хёндэ пикник»
В Ростовской области арестовали женщину, по чьей вине в аварии погибла мать с ребенком
РЭРЗ стал лидером муниципального этапа Спартакиады Дона-2019
Энергоблок №4 Ростовской АЭС с момента запуска выработал первые 10 млрд кВтч
В Ростовской области ветврач 1,5 года получал зарплату, пока подчиненные за него работали
В Ростовской области на границе таможенники задержали пять тысяч книг и визиток
Молодые ученые могут представить свои научные проекты и получить 1,2 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону полицейские задержали закладчика, у которого нашли 25 пакетиков с наркотиками
В Ростовской области ЕГЭ по обществознанию сдали почти девять тысяч выпускников