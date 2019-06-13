Как выбрать автомобиль по своим потребностям

Подобрать автомобиль для себя и своей семьи из множества марок и моделей бывает не так просто. Нужно изучить все характеристики и предложения на авторынке, просмотреть отзывы владельцев. И все равно даже одна какая-то упущенная мелочь способна разрушить всю эйфорию от покупки. Так на какие параметры нужно ориентироваться в первую очередь, чтобы выбрать самый подходящий вариант?

Для начала нужно ответить на самые основные вопросы: куда вы собираетесь на нем ездить, сколько человек и какие грузы возить, как часто отправляться в далекие поездки? Второй основной вопрос - это сумма, которую вы готовы потратить на покупку. Она будет включать не только стоимость самого авто, но также затраты на переоформление, страховку и обслуживание.

Габариты и форма кузова

В первую очередь, при выборе автомобиля нужно обратить внимание на форму кузова.

Если машина нужна, в основном, для поездок на работу, то вам больше подойдет компактный хэтчбек. На этом авто легче маневрировать в условиях городских дорог и проще парковаться на небольших площадках. При этом автомобиль отличается хорошими ходовыми качествами.

Для большой семьи лучше выбирать седаны. Они более вместительны, хорошо чувствуют себя на городских дорогах и автотрассах, но дороги с плохим качеством покрытия не для них.

Если же вы часто ездите за город и берете с собой большое количество багажа, нужны другие решения. Здесь более уместен универсал, который также пригодится и при поездке на дачу.

Для туристов и любителей путешествий по труднодоступным местностям с плохими дорогами пригодится полноприводный универсал. Это авто хорошо держит дорогу и позволяет проехать во многих сложных местах.

Если же вам приходится часто ездить по грунтовым дорогам или выбираться из ям с грязью и снегом, стоит обратить свое внимание на кроссоверы.

Коробка передач и привод

Следующий параметр - это тип коробки передач. Автоматическую коробку передач выбирают для комфортного движения по городским улицам, где много пробок и светофоров на каждом перекрестке. У механической коробки свои преимущества. Она более надежна, позволяет «раскачать» авто при застревании в сугробе, обеспечивает меньший расход топлива.

Если смотреть на тип привода машины, то для владельцев-новичков больше всего подойдет автомобиль с передним или полным приводом. Им легче управлять на плохих дорогах. Авто же с задним приводом придется по вкусу опытным водителям и любителям быстрой езды.

Бензиновый или дизельный двигатель

У этих типов двигателей также есть свои преимущества и недостатки. Дизельный мотор более экономичен и экологичен, у него высокий крутящий момент и нет сложной электроники в цепи зажигания. Но при этом можно столкнуться с более высокой стоимостью ремонта, замедленным прогревом салона, низкой морозоустойчивостью топлива.

Бензиновый двигатель обеспечивает более динамичный разгон. Машины с таким двигателем стоят меньше. Из недостатков - чувствительность к плохому качеству масла, больший расход топлива и меньший срок службы самого агрегата.

Бензиновый мотор больше подойдет тем, кто любит скорость, а с грязью и заносами лучше справится дизельный внедорожник.

Как выбрать автомобиль по своим потребностямФото: Анатолий ЖДАНОВ

Требования к безопасности

При выборе авто обязательно нужно обращать внимание на соблюдение безопасности. Модель должна быть укомплектована всеми необходимыми атрибутами (подушками безопасности, АБС, ремнями с преднатяжением, умными системами предотвращения столкновений и т.д.). И на этом не стоит экономить.

Для того, чтобы определиться с конкретной моделью автомобиля, нужно изучить предложения на сайтах автосалонов, отзывы владельцев и мнения экспертов, попробовать машины в деле на тест-драйве. Еще один способ - отправиться в «Тур по автосалонам Ростова», который проводит «Комсомольская правда».