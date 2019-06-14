До сих пор тест-драйвы ростовской «Комсомолки» касались, в основном, «мужских» автомобилей. К началу лета мы решили порадовать и милых дам, испытав машину, которая больше подойдет прекрасной половине человечества. Это новинка от марки KIA – полностью обновленный KIA Soul.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/714647" frameborder="0"></iframe> Новый KIA Soul в Ростове-на-Дону: тест-драйв яркого автомобиля.KIA Soul: характеристики компактного городского субкроссовера

- Данный автомобиль приобретают люди всех возрастов, но, по большей части, это девушки от 20 до 40 лет. Потому что речь идет о компактном и удобном субкроссовере. На нем можно и легко припарковаться на маленьких улочках Ростова-на-Дону, и отправится в далекое путешествие к морю, - рассказала менеджер отдела продаж автосалона KIA компании «Авингруп Холдинг» Юлия Кушнир.

Новый KIA Soul в Ростове-на-Дону: тест-драйв яркого автомобиляФото: Иван БОГОЛЮБОВ

KIA Soul — это переднеприводный автомобиль, с атмосферными моторами 1,6 либо 2 литра (123 и 150 лошадиных сил соответственно). Высокий дорожный просвет (190 мм) позволяет уверенно двигаться не только по городским улицам, но и по бездорожью. Для спокойствия водителя и пассажиров машина оборудована шестью подушками безопасности, системами курсовой устойчивости, помощи при спуске и подъеме, предотвращения фронтальных столкновений, контроля «слепых зон» и другими. Имеются система навигации, круиз-контроль, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, громкая связь, подогрев сидений, розетки в багажнике и много других полезных опций.

Новый KIA Soul в Ростове-на-Дону: тест-драйв яркого автомобиляФото: Иван БОГОЛЮБОВ

В плане дизайна обновленный Soul стал интереснее. Элегантные линии, футуристичные фары, двухцветная окраска кузова сразу привлекают взгляд. Еще интереснее автомобиль выглядит внутри. Множество кнопок на руле и плавные элементы интерьера придают ему ультрасовременный вид. Все сразу хочется потрогать, понажимать. На крыше есть люк, открывающийся с кнопки, а на задних сидениях — дополнительный подлокотник с подстаканниками.

- Он завораживает сразу, как только вы садитесь в салон. Большой сенсорный экран (11 дюймов), уютный интерьер, много места. Автомобиль очень отзывчивый, комфортный, - делится личными впечатлениями Юлия Кушнир. - Отлично подойдет в качестве семейного авто.

Новый KIA Soul в Ростове-на-Дону: тест-драйв яркого автомобиляФото: Иван БОГОЛЮБОВ

Тест-драйв показал, что автомобиль действительно комфортный и послушный, едет мягко, но уверенно. При этом, если есть желание получить драйв, на нем можно и разогнаться. Автомобиль, конечно, больше городской, но не станет пасовать перед самыми разными задачами.

Кстати, KIA Soul может быть оснащен двигателем T-GDI (с прямым впрыском топлива в цилиндры и турбиной), и тогда его мощность увеличится до 200 лошадиных сил, а время разгона до 100 км/ч составит 7,8 секунды. Расход топлива при этом уменьшится.

Новый KIA Soul в Ростове-на-Дону: тест-драйв яркого автомобиляФото: Иван БОГОЛЮБОВ

Проведите свой тест-драйв автомобиля в автосалоне KIA у официального дилера «Авингруп Холдинг» по адресу: Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 74/1Р. Телефон: (863) 230-00-00.

Благодарим Медицинский Центр "УМНАЯ КЛИНИКА" (Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 29) за возможность проведения тест-драйва на живописной территории своего парка.

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