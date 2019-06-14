«Пусть теперь ВСУ попробует к нам сунуться»: Жители Донбасса начали получать российские паспорта

В Ростовской области сейчас — жара, солнце печет немилосердно, градусов до тридцати в тени. Но выходящие из остановившегося возле кинотеатра «Мир» в селе Покровском Неклиновского района (46 км от пункта пропуска на госгранице, каких-то сорок минут езды) автобуса люди этого зноя, кажется, не замечают.

Нервничают, это заметно.

Это — жители Донецкой народной республики. Тридцать четыре человека — первые счастливцы, приехавшие сегодня, 14 июня, получать паспорта граждан РФ — такое право у них появилось после подписанного Президентом России Владимиром Путиным 29 апреля Указа №187.

- Вы даже не представляете себе, как мы этого ждали! - признается «КП» Елена из Донецка. - Пять лет. Каждый день. Просто однажды пришло осознание: обратно, на Украину, пути уже нет. Киев сам сжег мосты, пустив против нас и регулярные войска, и этих безбашенных националистов. Многие всю ночь не спали — волновались. И лишь когда мы пересекли утром границу, въехали в Россию, словно гора с плеч — отлегло. Потому что обстрелы, война — все это осталось позади, за спиной. Ведь только утром сегодня по нам стреляли снова. И так постоянно.

Елена говорит, что ждала этого дня долгие пять лет.Фото: Александр СТЕПАНОВ

На данный момент вынесено уже 1200 решений о приеме в российское гражданство, на очереди — еще порядка одиннадцати тысяч тех, кто подал заявления (есть, однако, данные, что и больше, желающих огромное количество).

У каждого - своя история. Так, житель ДНР Дмитрий лишился дома во время очередного обстрела ВСУ в 2015-м, и его приютил брат. Но Дмитрий признается, что жизнь в родном Донецке была крайне тяжелой. Он старался не опускать руки, работал. Но понимал, что любые его достижения может вмиг оборвать ВСУ и очередная бомбежка.

Поэтому мысль перебраться в Россию не покидала его и, как только появилась такая возможность, он ею воспользовался.

— В России найду работу и, возможно, жену. Я счастлив, что получил возможность начать жизнь с чистого листа, — поделился с корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрий.

А у одной из прибывших женщины националисты и вовсе убили родственника: заподозрили парня в том, что он из "сочувствующих" ополченцам, выволокли на окраину села, пытали, а потом лишили жизни.

- Какое у меня должно быть отношение к Киеву теперь? - со слезами вспоминает она. - Я хотела давно переехать в Россию, но меня пугало то, что я была бы фактически непонятно кем, беженкой. Теперь собираюсь уже приехать в статусе полноценной гражданки РФ.

Первые жители ДНР, ставшие гражданами России.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Система предоставления гражданства, говорят в МВД, уже отлажена — причем, случилось это очень оперативно. Порядок такой: сначала желающие сдают документы и заявления в ДНР и ЛНР (в первой 33 пункта приема, во второй — 18), затем это все добро привозится в Ростовскую область, и миграционная служба рассматривает их, длится этот процесс до трех месяцев, после чего выносится вердикт: да или нет. Дальше одобренные карточки присылаются обратно в Донецк и Луганск, где формируются списки на получение — выдача происходит уже на территории Российской Федерации, в двух точках: для населения ДНР — в селе Покровском, для тех, кто из ЛНР, в Новошахтинске.

И в нынешнюю пятницу, 14 июня, из обеих народных республик в оба пункта выдачи приехали первые партии — централизованно, автобусами.

Автобусы с желающими получить паспорта прибыли на ДонФото: Александр СТЕПАНОВ

Толкучки, впрочем, нет, хотя самые нетерпеливые, конечно, рвутся вперед.

— Да, погодь, успеешь, у России паспортов для нормальных людей на всех хватит, — с напускной суровостью хмурится инспектор из МВД, а у самого уголки губ нет-нет, да тянутся в понимающей улыбке.

— Тю! — звучит в ответ. — Хочется же быть первым, кто из наших стал гражданином.

Сначала они проходят в зал ожидания, потом, по пять человек, их вызывают в кабинет для прохождения обычных процедур — дактилоскопии, фотографирования. И, наконец, завершающий, самый важный этап — непосредственно вручение.

«Я, добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества...» - звучит текст присяги.

И вот наконец — долгожданный паспорт.

У каждого из тех, кто получил долгожданные паспорта РФ, своя история - порой, очень тяжелая и страшная.Фото: Александр СТЕПАНОВ

— Это для вас, коренных, так сказать, россиян, паспорт с триколором — просто документ, - говорит еще один житель Донецка. — А для нас это — еще и броня. В прямом смысле слова. Наши-то паспорта, что ЛНР, что ДНР, в мире не признают. Более того — они все равно что красная тряпка для Украины. А пусть теперь попробуют что-то сказать на человека с российским паспортом! Кишка тонка! Но мы ждем теперь, что Россия будет защищать нас уже как своих граждан. Когда я уезжал, все знакомые —и мужчины, и женщины — просили передать здесь, в России: либо забирайте наши республики в свой состав, в любом качестве, либо введите сюда миротворцев.

По словам собеседника «КП», начиная с середины мая, когда в ЛНР и ДНР начался прием документов на российское гражданство, и там, и там выстраиваются прямо с утра огромные очереди — желающих получить паспорт РФ очень много.

— Разумеется, есть вопросы — мы их собираем, анализируем, передаем по соответствующим структурам, — отметили в МВД России. — Надеемся, что в скором времени в обеих республиках будут окончательно отлажены процедуры приема документов и заявлений. Планируется, в том числе, что вот-вот заработает электронная запись.

Между тем, вопросы у людей, получивших заветные паспорта, остаются. Один из главных среди них — по поводу пенсий. Дело в том, что и Россия, и Украина подписали в свое время (в далеком 1992-м) соглашение о гарантиях прав государств-участников СНГ как раз в области пенсионного обеспечения, а оно предусматривает, что пенсии людям выплачиваются в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они проживают. Но Украина ввела порядок, по которому получать украинскую пенсию непосредственно в ДНР и ЛНР невозможно. Теперь этот вопрос предстоит решать, соответственно, России.

Жители ЛНР и ДНР сравнили российские паспорта с бронейФото: Александр СТЕПАНОВ

— Все законы, которые касаются социальной защиты населения граждан Российской Федерации, естественно, распространяются на тех граждан, которые переедут жить на территорию Российской Федерации. Все, что касается соглашений, принятых в рамках СНГ, в рамках Евразийского сообщества, то они регламентируются нашими нормативно-правовыми документами, которые ратифицированы всеми законодательными органами стран СНГ. И пенсии выплачивает то государство, на территории которого эта пенсия была заработана. После того, как будет сформирована Верховная Рада Украины нового состава, мы надеемся, что в этой Раде не будет лиц с нацистскими уклонами. Придут люди, которые будут заботиться о своих гражданах независимо от того, имеет человек второе гражданство или нет. И если человек заработал пенсию на территории Украины, то ее обязаны выплачивать там, где он находится. Будь то территория Украины или другого государства, — сообщил депутат Госдумы РФ от Ростовской области Виктор Водолацкий.

КОНКРЕТНО

Что дает получение гражданства жителям ЛНР и ДНР

* Во-первых, это — свобода передвижения, включая возможность в любое время въехать, хоть и через установленный пункты пропуска, на территорию РФ со стороны обеих республик — для проживания, работы, лечения, поступления в техникумы, колледжи и вузы.

* Во-вторых, новоявленные граждане получат право на все меры господдержки, предоставляемые гражданам РФ, постоянно проживающим за ее пределами (есть такая формулировка), например — тот же материнский капитал.

* В-третьих, это, разумеется, защита со стороны государства.

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