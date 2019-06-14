Почему у озера Пеленкино с уникальными грязями разрушили санаторий

Куда отправиться на выходные? Можно провести время на левом берегу, можно в Старочеркасской, либо в Таганроге. Некоторые предпочитают дикий отдых. В каждой толстушке газетной «Комсомолки» будем рассказывать о местах донского региона, которые стоит посетить. У вас есть свои варианты? Пишите нам в комментариях!

ИЗ РОСТОВА ДО ОЗЕРА - МЕНЬШЕ ЧАСА

Пеленкино - это небольшое озеро в Азовском районе, у которого неоднозначная слава. Все дело в грязи, слава о которой идет уже два столетия. Оно находится между двумя селам - Платоно-Петровкой и Павловкой.

На самом деле дорога из Ростова-на-Дону (лучше ехать на машине, иначе ожидает неудобная пересадка в Азове) к озеру Пеленкино доставит вам если не удовольствие (иногда качество проезжей части желает быть лучше из-за ям и колеи), но вам понравятся степные пейзажи. По времени управитесь за час. По дороге ждут не только красивые поля, но и вполне ухоженные деревеньки. Сервис Яндекс.Карты предлагает оптимальный путь через Азов по новой дороге, он займет около 50 минут (51 километр), то есть никакого утомления.

Некоторые путешественники очень часто проскакивают незаметный поворот на Пеленкино, так как нет никаких указателей, отсутствуют инфраструктура и даже ларьки, где можно приобрести воду. Потому лучше в дороге подключить навигатор, чтобы не промахнуться с поворотом. На всякий случай уточняем: если едете со стороны Азова, то сразу после того, как заканчивается село Павловка, проезжаете мост через речку, смотрите на право - будет очень неказистый съезд, а вдали - небольшая роща. Вот вам туда.

САНАТОРИЙ ЗАТОПИЛО

Это легендарное место имеет свою историю. Еще в конце 18 века дворянину Якову Пеленкину пожаловали земли в Приазовье. Несмотря на то, что рядом проходит река Кагальник, он решил построить усадьбу у озера. Местные не особо любили купаться в водоеме из-за грязи, так как было неприятно становиться на дно, а вот скотину водили. Однажды лошадь сильно повредила ногу, ее отвязали, оставив умирать, а она забралась в озеро и откуда отказывалась выходить. И, к удивлению некоторых, уже через пару месяцев бодро скакала. Через некоторое время местный писарь решил проверить теорию о лечебных свойствах грязи. Хоть падагру не вылечил, но уверял, что ему стало лучше. Слава пошла по всему Приазовью.

Исследование свойств грязи провели только в 30-х годах прошлого столетия, нашли состав, который включает сульфиды, йод, бром, окиси и закиси металлов, гипс, известняк, живые бактерии, сероводород. Вскоре местные власти постановили: помогает в лечении не только больных суставов, но и кожных заболеваний, бесплодия (официального подтверждения этому нет) - и поставили корпус курорта на 20 ванн.

В местном музее-заповеднике сохранилась рекламная листовка 1928 года, которая гласила: «Курорт доступен для всех без исключения больных. При грязелечении на озере даются подробные и детальные указания. Местные продукты дешевы. Прекрасный степной воздух». Но существовал санаторий недолго. Во время урагана река Кагальник вышла из берегов и затопила всю местность, включая помещения женского и мужского отделений. Денег на восстановление не нашлось. Но слава об уникальности грязи осталась. Старожилы рассказывают, что летом сюда пешком и на телегах направлялись больные, некоторые жили все лето, веря в исцеление. В годы войны привозили раненных солдат в надежде, что они быстрее пойдут на поправку.

ПАЛАТКИ И ОЗЕРА

Каждое лето у озера можно наблюдать настоящий палаточный городок, у которого стоят машины с номерами самых разных регионов России. Некоторые живут по несколько дней, другие приезжают на пару часов. Добрые люди уже давно сделали удобные сходы (берега очень крутые) в озеро, которое неглубокое - не больше полутора метров.

Учитывая, что сюда едут за отдыхом и лечением, обстановка всегда спокойная. Новичку расскажут о том, как правильно мазаться грязью, обматываться пленкой и ждать первых результатов. И хотя некоторые исследователи ставят под сомнение ее свойства, многие курортники утверждают, что именно такие сеансы помогают им бороться с болезнями. В любом случае отдых у озера вы точно не забудете благодаря специфичности самого места, общей атмосфере лечения, ну, и запаху сероводорода, который ни с чем не спутать.