2019-06-14T15:47:36+03:00
Общество

Выходные 15-16 июня 2019 в Ростове-на-Дону: фестиваль, караоке и фейерверк

Выясняем, как провести в Ростове-на-Дону выходные 15-16 июня 2019
Ольга ГОПАЛО
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Пожалуй, самым масштабным событием станет Фестиваль реки Дон.Пожалуй, самым масштабным событием станет Фестиваль реки Дон.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Выходные 15-16 июня 2019 в Ростове-на-Дону: фестиваль, караоке и фейерверк. В ближайшие выходные в городских парках запланировано не мало мероприятий, где ростовчане смогут не просто отдохнуть, но и насладиться зрелищем.

Так, пожалуй, самым масштабным событием станет Фестиваль реки Дон, который пройдет в парке Левобережный. Там будут работать тематические зоны, выступать творческие коллективы, работать ярмарка народных умельцев, обещают файер-шоу и яркий фейерверк. В других парках можно отдохнуть по спортивному, в некоторых запланированы вечер-караоке, викторины и зарядка.

ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА

Суббота, 15 июня:

В течении дня конкурс рисунков «Россия – родина моя!».

Воскресенье, 16 июня:

10.00 до 11.00 - детские тренировки на велосипедах и беговелах.

10.00 до 11.00 - Спортивная программа «Веселые старты».

ПАРК ИМЕНИ 1 МАЯ

Суббота, 15 июня:

17.00 до 18.00 - Вечер – караоке “Ваши любимые мелодии”.

18.00 до 20.00 - Вечер – отдыха “Танцевальное Рандеву”.

Воскресенье, 16 июня:

10.00 до 11.00 - Зарядка от группы спортивного танца “Экстрим”.

11.00 до 13.00 - Работа художественной площадки “Рисуем вместе с мамами”.

ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО

Суббота, 15 июня:

11.00 - Увлекательные выходные: танцевальная эстафета (с игровыми заданиями).

Воскресенье, 16 июня:

11.00 - Увлекательные выходные «Не надо печалиться»: вокальные и танцевальные импровизации.

В ближайшие выходные в городских парках запланировано не мало мероприятий, где ростовчане смогут отдохнуть. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие выходные в городских парках запланировано не мало мероприятий, где ростовчане смогут отдохнуть.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ

Суббота, 15 июня:

17.00 до 19.30 - викторины, развивающие игры «Час эрудита». Мастер-класс «Юный художник».

Воскресенье, 16 июня:

17.00 до 18.30 - развлекательно-конкурсная программа «В парк всей семьей».

17.30 до 18.30 - работа выездного читательского пункта «Читальный зал под открытым небом».

ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

Суббота, 15 июня:

17.00 до 22.00 - День Реки Дон.

Воскресенье, 16 июня:

17.00 - Анимационная программа.

ПАРК «ДРУЖБА»

Суббота, 15 июня

13.00 до 16.00 - Шахматный турнир «Золотая ладья».

Воскресенье, 16 июня

10.00 до 11.00 - Соревнования в клубе «Скандинавская ходьба».

*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.

Выходные 15-16 июня 2019 в Ростове-на-Дону: фестиваль, караоке и фейерверк. Фото: Евгения ГУСЕВА

Выходные 15-16 июня 2019 в Ростове-на-Дону: фестиваль, караоке и фейерверк.Фото: Евгения ГУСЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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