2019-06-16T14:55:25+03:00
Происшествия

На мосту под Ростовом-на-Дону грузовик снес остановившуюся иномарку, пострадал ребенок

Легковой автомобиль оказался смят [видео]
Илья БОГОМОЛОВ
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В аварии на М-4 пострадал ребенок.В аварии на М-4 пострадал ребенок.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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Сегодня утром, 16 июня, под Ростовом-на-Дону произошло ДТП: на Аксайском мосту (1061 км трассы М-4 "Дон") столкнулись автомобиль Volkswagen Jetta и грузовик Mercedes.

- Старенький "Фольксваген" влетел в фуру. Машина в щепки. Там ехала семья с мальчиком лет двенадцати, в крови лицо было, - описали аварию очевидцы в социальной сети.

Правда, оказалось все наоборот. По информации от сотрудников полиции, в 9:45 часов 56-летний водитель грузового автомобиля допустил наезд на стоящий Volkswagen Jetta, за рулем которого находился мужчина 40 лет.

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На Аксайском мосту, старенький Фольксваген влетел в фуру.
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- В результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу мальчик 2009 года рождения. Благодаря тому, что несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности, серьезных травм удалось избежать, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области. - По факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.

В социальных сетях сообщили об еще одной аварии на трассе М-4 в Ростовской области - в районе города Шахты. Там также легковой автомобиль превратился в груду металла. В сети появилось видео с места ДТП.

ДТП на трассе М4 из Шахт в сторону Ростова 16.6.2019 .Ростов-на-Дону Главный

ИСТОЧНИК KP.RU

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