На Пискаревском кладбище установят мемориал жителям Дона, защищавшим и освобождавшим блокадный Ленинград

Молодежный парламент при Законодательном собрании Ростовской области, едва успев собраться в первый раз в новом составе 5-го созыва, буквально сразу успел объявить о своих серьезных намерениях и планах на работу в нормотворческом поле.

Начинающие депутаты уже выступили с двумя очень серьезными инициативами, которые поддержали старшие коллеги.

Первая — об установке мемориала на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге в память о жителях Ростовской области, погибших в годы Великой Отечественной при защите блокадного Ленинграда, а затем — освобождении от немцев захваченных территорий вокруг северной столицы.

«По предварительным данным, свыше двадцати тысяч человек из числа уроженцев и призванных военкоматами Ростовской области принимали участие в боях под Ленинградом, - говорится в тексте обращения на имя губернатора Василия Голубева. - По документам Минобороны РФ, на сегодняшний день найдено более 6100 человек из числа призванных военными комиссариатами региона, которые погибли в боях в Ленинградской области. Только в звании от лейтенанта до полковника включительно на сегодняшний день нам известно более 600 человек. По документам Центрального архива МО РФ, пока мы знаем о 535 наших земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны и похороненных на территории города Санкт-Петербурга (Ленинграда). Только на Пискаревском кладбище захоронено более 60 наших земляков. Из них в звании от лейтенанта до майора – более 20 человек. Однако до настоящего времени мемориальная плита в память нашим землякам, уроженцам Донской земли, на Пискаревском мемориальном кладбище не установлена».

- Для меня особенно важна эта инициатива, - заметила председатель комитета ЗС РО по молодежной политике Екатерина Стенякина, которая, к слову, в свое время тоже начинала путь в политике с Молодежного парламента. - Да, с одной стороны - постоянно ведется активная работа наших поисковиков в этом направлении. С другой же - па Пискаревском кладбище захоронены более 470 тысяч человек, и там установлены мемориальные плиты погибшим за освобождение Ленинграда практически от каждого региона. Но нашей мемориальной доски, героев-ростовчан, там нет. Мы уверены, что надо исправить это, для чего должно появиться обращение нашего губернатора в адрес и.о. главы Санкт-Петербурга, а затем мы сможем получить разрешение на установку на Пискаревском кладбище мемориальной плиты.

А еще одна инициатива касается важнейшей темы охраны здоровья — прежде всего, конечно, молодежи. Речь идет о необходимости установить запрет «розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в розлив в организациях торговли, расположенных в нежилых помещениях».

Как отмечается в пояснительной записке к этому предложению, по результатам мониторинга, около 70 процентов торговых точек расположено в многоквартирных жилых домах, а в некоторых из них расположено даже и по два-три магазинчика, занимающихся исключительно подобной торговлей. Помимо глобальных моментов, вроде разгула безобразий, в том числе криминальных, под влиянием выпитого, есть еще и масса, так сказать, «сопутствующих» негативных факторов: нарушаются покой и тишина, санитарное состояние подъездов и прилегающих к ним территорий, а вокруг валяются пустые бутылки...

Спикер донского парламента Александр Ищенко, общаясь с членами нового состава Молодежного парламента, напомнил, что предыдущие созывы тоже отметились серьезными делами.

- Это, например, и закон о запрете слабоалкогольных энергетиков, который уже обрел статус федерального нормативного акта, и областной закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, и запрет курения этих смесей в общественных местах, - привел примеры Ищенко. - Это также и инициатива, рассматриваемая сегодня на федеральном уровне, предусматривающая сохранение льгот на приобретение жилья молодым семьям, перешагнувшим порог 35-летнего возраста. И целый ряд других предложений. Наши молодые парламентарии – это очень инициативная часть жителей Ростовской области.

Председатель Заксобрания, вместе с тем, пригласил молодых парламентариев к взаимному сотрудничеству, отметив, что новый состав депутатского корпуса «ставит перед собой цель быть более открытыми, более публичными и быть инициаторами дискуссий по наиболее острым вопросам, которые волнуют жителей Ростовской области».

- Я предлагаю ежемесячно в адрес председателя Молодежного парламента направлять график публичных мероприятий, общественных обсуждений, открытых заседаний рабочих групп для того, чтобы члены Молодежного парламента могли выбрать интересующую их тему, проблему, площадку, пришли и могли на равных вместе с депутатами ЗС участвовать в обсуждении соответствующих проблем или законопроектов, - пояснил Александр Ищенко. - Мы также считаем, что нашей молодежи нужно дать возможность познакомиться с работой Государственной Думы и Федерального Собрания.