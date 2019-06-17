2019-06-17T16:37:53+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону загорелись два дома: есть раненые

С огнем боролись 18 человек
Илья БОГОМОЛОВ
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С огнем боролись 18 человекС огнем боролись 18 человекФото: "КП" Архив
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Сегодня, 17 июня, в Ростове-на-Дону произошел серьезный пожар. ЧП случилось по адресу Кизитириновская балка, 9Б. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, загорелись два частных дома.

— Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 15.34. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, — прокомментировали в пресс-службе областного МЧС.

В результате травмы получили два человека. Их госпитализировали в БСМП-2.

С огнем боролись 18 спасателей. На месте работали шесть спецмашин.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала о том, что в Волгодонске сгорели два частных дома. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. С пожаром справились за час. С огнем боролись 28 спасателей. На месте работали восемь спецмашин. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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