В Ростове-на-Дону загорелись два дома: есть раненые

Сегодня, 17 июня, в Ростове-на-Дону произошел серьезный пожар. ЧП случилось по адресу Кизитириновская балка, 9Б. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, загорелись два частных дома.

— Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 15.34. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, — прокомментировали в пресс-службе областного МЧС.

В результате травмы получили два человека. Их госпитализировали в БСМП-2.

С огнем боролись 18 спасателей. На месте работали шесть спецмашин.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала о том, что в Волгодонске сгорели два частных дома. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. С пожаром справились за час. С огнем боролись 28 спасателей. На месте работали восемь спецмашин. Погибших и пострадавших нет.