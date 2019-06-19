Инна Шевченко: "Для ЮФУ важно не количество поступающих, а их достижения"

В Южном Федеральном университете стартует приемная кампания 2019 года. О том, кого и на каких условиях в ближайшие три месяца будут принимать в вуз, его руководитель — врио ректора Инна Шевченко - рассказала журналистам в редакции газеты «Комсомольская правда Ростов-на-Дону». Приводим основные цитаты ее пресс-конференции.

Особенностями приемной кампании этого года для ЮФУ является продолжение трансформации университета в магистерско-асперантский тип вуза. Мы рассчитываем набрать более 3000 человек на программы магистратуры и около 500 — в аспирантуру, с учетом того, что нас выберут не только российские студенты, но и учащиеся из-за рубежа. В этом направлении мы активно работаем и со странами СНГ, и с дальним зарубежьем. Но акценты, которые мы для себя расставили в грядущей кампании, заключаются в том, чтобы дать абитуриенту возможность выбора образовательных программ, которые в полной мере будут отвечать его профессиональным предпочтениям и формировать навыки для, так называемых, «профессий будущего». Также мы уделяем большое внимание обучению лиц с ограниченными возможностями и их последующему трудоустройству.

В этом году мы планируем увеличение числа поступающих где-то на тысячу человек. Это связано с увеличением контрольных цифр приема - около 6000 бюджетных мест и 1500 коммерческих. При этом у нас стоит задача держать баланс между гуманитарными направлениями, архитектурным, инженерным, естественно-научным и педагогическим профилями. Сегодня по ряду направлений ЮФУ обеспечивает подготовку кадров для страны в целом. В том числе и по «профессиям будущего». К примеру, мы готовим 15% всех магистров по специальности «Нанотехнологии». Мы ориентируемся не столько на увеличение количества обучающихся, сколько на их высокие результаты.

КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫЗЫВАЮТ БОЛЬШИЙ АЖИОТАЖ

Мы строим прогнозы на количестве выпускников школ, записавшихся на ЕГЭ по тем или иным предметам. Большой интерес сейчас сформировался к подготовке кадров для цифровой экономики — то, что связано с IT, наноэлектроникой, компьютерами. При этом мы видим некоторое усиление интереса к специфическим гуманитарным направлениям, таким как культурология, философия, международные отношения. Не скажу, что спадает активность выбора юриспруденции и экономики. В ЮФУ на них одни из самых высоких конкурсов.

Ростовских журналистов интересовали студенты из села и разработки в сфере искусственного интеллекта.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ

Сегодня 10% наших студентов — это иностранцы из 82 стран. К нашему вузу имеется большой интерес со стороны граждан Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Но мы рассчитываем на увеличение контингента из англоязычных стран. Определяющим фактором в поступлении иностранного студента является не политическая обстановка, а знание языка, на котором идет обучение. Добавлю, что в этом году мы серьезно расширили линейку программ для магистратуры на иностранных языках. И это привлекает не только обучающихся из-за рубежа, но и российских студентов - многие хотят обучаться на английском языке.

Есть указ президента об удвоении количества иностранных студентов в вузах. Но если мы держим высокую планку для соотечественников, то и в вопросе об иностранцах не должны руководствоваться только количественным параметром. Нас, прежде всего, интересует, насколько они талантливы и могут обучаться на программах ЮФУ. Ведь наша задача — привить им не только профессиональные знания, но и идеологию, ценностную модель университета. Лучших — трудоустроить, а остальные вернутся в свою страну. И они должны стать проводниками нашей системы высшего образования. И их карьеры, выстроенные за рубежом, тоже должны быть успешными. Мы хотим, чтобы к нам приезжало не большое количество иностранцев, а приезжали лучшие.

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Наш бакалавриат достаточно стабилен, потому что мы ведем подготовку по конкретному направлению, без разбиения на специализации. Уже потом, с 3 курса, студент выбирает для себя одну из пяти ключевых траекторий: исследовательскую, управленческую, технологическую, предпринимательскую или преподавательскую. Поэтому спектр новых специальностей, которые мы вводим на уровне бакалавриата, небольшой. Это «Бизнес-информатика», «Конструирование и технология электронных средств», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Монументально-декоративное искусство» и «Скульптура».

А вот в магистратуре линейка образовательных программам гораздо шире и более тонко настраивается под потребности рынка труда. В этом году будет реализовано пять междисциплинарных программ. Это когда вы поступаете не просто на журналистику, а на журналистику + информатику. Или на компьютерные науки + экономику (или физику). Еще мы делаем акцент на подготовку по уникальным профилям, таким как гидроакустика, нейротехнологии, робототехника и системы управления, искусственный интеллект.

Средняя заработная плата выпускника ЮФУ — от 27 тысяч рублей (по данным 2018 года).Фото: Илья БОГОМОЛОВ

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ

На разных специальностях разный. Самый минимальный — 150 баллов в совокупности. На некоторых специальностях - по 180. К результатам ЕГЭ можно получить до 10 дополнительных баллов за различные индивидуальные достижения абитуриента: ГТО, юнармия, олимпиады, профессиональные конкурсы, волонтерство и прочее.

ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Обучение «на коммерции» стоит от 80 до 200 тысяч рублей в год. Цена зависит от востребованности специальности и финансирования, которое выделяется для бюджетных студентов. По закону, мы не можем учить на коммерческом наборе дешевле, чем за счет субсидии на выполнение государственного задания. Гуманитарные направления, традиционно, дешевле, инженерные специальности дороже, самые дорогие — экономика и юриспруденция. Отмечу, что существенно увеличилась стоимость обучения для иностранных граждан.

Практика перевода студентов с коммерческого обучения на бюджетное у нас достаточно частая. Она связана не столько с какими-то препятствиями для студентов, сколько с частотой появления бюджетных мест.