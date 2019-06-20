Экс-главу Миллерово будут судить за превышение полномочий при принятии на работу журналиста

В Миллерове будут судить бывшего главу города. Алексея Чередниченко обвиняется в превышении должностных полномочий. Согласно официальной версии, он содействовал в трудоустройстве местной журналистки.

- По версии следствия, обвиняемый, зная, что с гражданкой заключены договоры возмездного оказания услуг по информационному обслуживанию сайта администрации, в период с января по март 2015 года дал незаконное указание директору МАУ МГП «Благоустройство» о принятии ее на должность системного администратора, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

Директор, якобы ничего не зная о ранее заключенном соглашении, подписал приказ о назначении женщины на должность, соответственно, на основании этого новой сотруднице начали начислять заработную плату. Когда об этом стало известно правоохранительных органов, она получила в общей сумме около 100 тысяч рублей.

Спустя год она уволилась, но вскоре экс-мэр снова дал распоряжение принять на должность системного администратора. Получается, что за три последующих года, она получила более 340 тысяч рублей, хотя фактически эту работу выполнял другой сотрудник. Прокуратура настаивает, что экс-глава знал, что работы по информационному обслуживанию сайта администрации оплачиваются за счет договоров возмездного оказания услуг и муниципальных контрактов, но незаконно привлек для выполнения обязанностей системного администратора.

Теперь суд будет давать оценку обвинению и собранной доказательной базы. Если вина бывшего чиновника будет доказана в суде, ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет.

Сам Алексей Чередниченко свою вину не признает.

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