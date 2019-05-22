Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша на два месяца

Ленинский районный суд южной столицы вынес решение о заключении заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша под стражу на начальном этапе следствия.

- Да, он арестован на два месяца, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в силовых структурах. - Суд согласился с доводами следователей о том, что только такая мера пресечения будет адекватной в данном случае.

Представитель следствия, по его словам, обосновал свое ходатайство (о необходимости ареста) тем, что Сидаш может скрыться и влиять на ключевых свидетелей по делу.

Сам высокопоставленный чиновник просил отправить его под домашний арест, утверждая, что не намерен скрываться и готов отдать свой заграничный паспорт, а влиять на свидетелей он не намерен.