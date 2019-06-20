Делаем ремонт: права потребителей при нарушении качества и сроков работ

Лето - традиционное время ремонтов. Услуги по отделке помещений оказывают сегодня множество частных подрядчиков. Важно помнить, что эта деятельность регулируется законом! Подробнее об этом нам рассказал Николай Алексеевич Сармин, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Южнороссийского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

- Николай Алексеевич, как нужно все организовать, чтобы не было неприятностей?

- В идеале: заключить договор на проведение работ, и не с физическим лицом, а с юридическим либо с индивидуальным предпринимателем - они подпадают под действие Закона РФ «О защите прав потребителей». Договор между гражданскими лицами данным законом не регулируется! Однако мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда изначально договор не составлен - как документ он практически не существует в этой сфере. Особенно в случае, если ремонт делает бригада "шабашников". А вот если работы проводятся специализированной фирмой, которая организует весь цикл работ «под ключ», то договор в большинстве случаев будет. Его обязательно нужно читать, но даже это не гарантирует того, что все пройдет гладко. Проблемы могут возникнуть на любом этапе, и к этому надо быть готовыми с самого начала.

- На что следует обратить внимание?

- Законом РФ «О защите прав потребителей» обозначены два ключевых аспекта. Это сроки выполнения работ - они редко соблюдаются. И вопросы качества - оно должно соответствовать общим положениям закона, а именно статьи 4: в первую очередь, качество должно соответствовать обязательным требованиям действующего законодательства, в частности, системе технического регулирования. Вторым критерием является соответствие условиям договора. В любом случае результат работы должен быть пригодным для тех целей, ради которых она производилась.

- Как быть, если письменного договора нет?

- Даже если у вас нет договора в письменном виде, вы все равно его заключили. Устная договоренность - это тоже возможная форма сделки. Потребитель как наименее защищенная сторона всегда может воспользоваться свидетельскими показаниями. Хотя, конечно, закон предписывает всегда заключать договор в письменной форме. В идеале в нем должны быть четко прописаны критерии качества и сроки проведения работ. В противном случае вступают в силу оценочные понятия, когда законодательно оговорено, что работа должна быть завершена «в разумный срок». И потребитель оказывается в некоторой степени незащищенным.

- Как все это работает на конкретных примерах?

- К примеру, мои соседи в ходе ремонта заказали изготовителю стол и попросили, чтобы он повторял контур стены, построенной в виде восьмигранника. Когда сборка была завершена, оказалось, что примыкания нет. При этом изготовитель заявил, что виноваты сами заказчики, так как у них кривые стены. Однако он упустил тот момент, что на профессионального участника рынка возлагается большая ответственность за конечный результат. В частности, статья 36 Закона РФ «О защите прав потребителей» обязывает его сообщить обо всех возможных нюансах, неизвестных заказчику. После того, как он пришел сделать замеры, он должен был предупредить о том, что достижение желаемого результата в принципе невозможно, а именно: из-за особенностей рельефа стен примыкания стола к стене не будет. Возвращаясь к статье 4 Закона РФ «О защите прав потребителей», напомню, что результат работы должен быть пригодным для тех целей, которые заказчик изначально поставил исполнителю. В приведенном примере в случае с моими соседями все закончилось благополучно: они провели экспертизу и, не получив положительного решения после подачи претензии к изготовителю, обратились в суд. Здравый смысл возобладал - было достигнуто мировое соглашение.

По заказу Департамента экономики г. Ростова-на-Дону.