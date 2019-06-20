2019-06-20T15:24:22+03:00
Авто

Как продлить жизнь своему автомобилю: 10 простых секретов

Что стоит учесть и о чем не забыть, чтобы автомобиль дольше радовал вас своим исправным состоянием
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Как продлить жизнь своему автомобилю: 10 простых секретовКак продлить жизнь своему автомобилю: 10 простых секретовФото: Евгения ГУСЕВА
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Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль прослужил долгие годы и радовал вас своим исправным состоянием как можно дольше, стоит соблюдать несколько простых рекомендаций.

1). Внимательно изучите инструкции по эксплуатации вашего авто. Старайтесь придерживаться содержащихся там правил. Своевременно проходите ТО.

2). Поддерживайте чистоту в салоне автомобиля. Также там должно быть сухо, чтобы не ломались различные электронные устройства и не распространялись стойкие неприятные запахи. Вовремя меняйте воздушные фильтры.

3). Используйте только то масло, которое рекомендовано производителем.

4). Не забывайте менять моторное и трансмиссионное масло, тормозную и охлаждающую жидкости, гидравлическое масло в рулевом управлении.

5). Помните, что агрессивная езда плохо сказывается на ресурсе авто. Поэтому водите машину плавно и аккуратно.

6). Вовремя меняйте резину и регулярно проверяйте давление в колесах, особенно в летний период.

7). По возможности не допускайте длительную работу двигателя в режиме холостого хода. Это может негативно сказаться на моторе. Прогревайте двигатель и выбирайте правильный режим езды.

8). Своевременно готовьте автомобиль к смене сезонов - покрывайте кузов специальными составами, заправляйте кондиционер и т.п.

9). Вовремя устраняйте все возникающие поломки, даже мелкие.

10). Соблюдайте правила хранения. Идеальное место для авто - проветриваемое сухое помещение. А при уличном размещении позаботьтесь о специальных защитных покрытиях.

Правильная эксплуатация автомашины поможет не только продлить жизнь двигателю, но и избавит владельца от сложного ремонта различных элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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