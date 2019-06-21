В Ростове-на-Дону горячую воду на Северном и Темернике начнут включать на день раньше

В пятницу, 21 июня, в дома многих ростовчан раньше срока вернется горячая вода. Известно, что гидравлическую опрессовку тепловых сетей от районных котельных завершили досрочно. Систему уже начнут заполнять ближе к вечеру.

Речь идет о домах, которые расположены в микрорайоне Темерник в границах улиц: Думенко - Миронова - Лелюшенко. А также на Северном внутри периметра, очерченного улицами Капустина - Пацаева - Бульвар Комарова - Стартовая - Планетная - Орбитальная - Венеры - Каракумская - проспект Королева - проспект Космонавтов - Волкова.

А также в районе проспекта Ленина в пределах улиц: Нансена - Ахтарский - Текучева - Мечникова - Стадионная - Шеболдаева - проспект Ленина - Профинтерна - Ярослава Галана - Ларина - Погодина - Нариманова - проспект Нагибина - Новаторов - Врубовая - пер. Актюбинский.

- После завершения опрессовки начнется заполнение системы тепловых сетей горячей водой с последующим подключением потребителей, - озвучили технологический процесс в «Ростовских тепловых сетях». - При восстановлении параметров мы призываем управляющие компании незамедлительно подключать многоквартирные дома, несмотря на наступление выходных дней. А при отсутствии необходимых параметров на узле управления - звонить в диспетчерскую службу по телефону, указанному ниже. Для того, чтобы наши работники смогли оперативно приступить к выяснению причин. На этот раз обещают уложиться в очерченные законодательством сроки: до 1 июля вода должна появиться во всех многоэтажках. Если будут обнаружены порывы, их устранят в самое ближайшее время.

Специалисты говорят, что порывов в этой части города в три-четыре раза меньше, чем было в центре и на Западном в мае-начале июня этого года. Но проблема тогда состояла еще и в том, что некоторые Управляющие компании не торопились открывать вентили горячей воды в домах.

Самим жителям советуют проявить активность. И, если надоело греть кастрюльки с водой, то звонить в свою Управляющую компанию, чтобы те назвали конкретные сроки подачи горячей воды или причину ее отсутствия.

АЛЛО!

Телефон «Ростовских тепловых сетей»: (863) 234-89-44.