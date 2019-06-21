2019-06-21T11:17:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону горячую воду на Северном и Темернике начнут включать на день раньше

Специалисты уверяют, что гидравлическую опрессовку тепловых сетей от районных котельных завершили досрочно
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Гидравлическую опрессовку тепловых сетей от районных котельных завершили досрочно.Гидравлическую опрессовку тепловых сетей от районных котельных завершили досрочно.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 21 июня, в дома многих ростовчан раньше срока вернется горячая вода. Известно, что гидравлическую опрессовку тепловых сетей от районных котельных завершили досрочно. Систему уже начнут заполнять ближе к вечеру.

Речь идет о домах, которые расположены в микрорайоне Темерник в границах улиц: Думенко - Миронова - Лелюшенко. А также на Северном внутри периметра, очерченного улицами Капустина - Пацаева - Бульвар Комарова - Стартовая - Планетная - Орбитальная - Венеры - Каракумская - проспект Королева - проспект Космонавтов - Волкова.

А также в районе проспекта Ленина в пределах улиц: Нансена - Ахтарский - Текучева - Мечникова - Стадионная - Шеболдаева - проспект Ленина - Профинтерна - Ярослава Галана - Ларина - Погодина - Нариманова - проспект Нагибина - Новаторов - Врубовая - пер. Актюбинский.

- После завершения опрессовки начнется заполнение системы тепловых сетей горячей водой с последующим подключением потребителей, - озвучили технологический процесс в «Ростовских тепловых сетях». - При восстановлении параметров мы призываем управляющие компании незамедлительно подключать многоквартирные дома, несмотря на наступление выходных дней. А при отсутствии необходимых параметров на узле управления - звонить в диспетчерскую службу по телефону, указанному ниже. Для того, чтобы наши работники смогли оперативно приступить к выяснению причин. На этот раз обещают уложиться в очерченные законодательством сроки: до 1 июля вода должна появиться во всех многоэтажках. Если будут обнаружены порывы, их устранят в самое ближайшее время.

Специалисты говорят, что порывов в этой части города в три-четыре раза меньше, чем было в центре и на Западном в мае-начале июня этого года. Но проблема тогда состояла еще и в том, что некоторые Управляющие компании не торопились открывать вентили горячей воды в домах.

Самим жителям советуют проявить активность. И, если надоело греть кастрюльки с водой, то звонить в свою Управляющую компанию, чтобы те назвали конкретные сроки подачи горячей воды или причину ее отсутствия.

АЛЛО!

Телефон «Ростовских тепловых сетей»: (863) 234-89-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Легавые, что ведут по следу: кинологической службе МВД России исполняется 110 лет
21 июня 1909 года в нашей стране впервые был создан "Российской империи питомник полицейских собак". Больше века четвероногие наряду с людьми защищают покой граждан, помогают в поисках преступников и без вести пропавших
Новости 24
Житель Ростова-на-Дону прикарманил деньги, вырученные за продажу Toyota Camry знакомого
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 22-23 июня 2019: синоптики обещают жару до плюс 35 градусов
В Ростовской области пропала 78-летняя пенсионерка
В Аксае будут судить мужчин, которые до смерти избили знакомую
В Ростове-на-Дону многоэтажку эвакуировали из-за загоревшихся электрощитов
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бабушки, которая заставляла внуков попрошайничать
10-летний мальчик пострадал в аварии с грузовиком под Ростовом-на-Дону
Житель Ростовской области заплатил миллион после того, как его авто забрал эвакуатор
Битва стариков: в больнице Ростова-на-Дону пенсионер избил тростью сверстника
В аварии на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону погибла пенсионерка
Поклонники в очередной раз раскритиковали жену футболиста Дмитрия Тарасова
Супруга арестованного главного архитектора Ростова-на-Дону дозвонилась на Прямую линию с Владимиром Путиным
У жителя Ростовской области изъяли дорогой BMW из-за долгов по налогам
«Вот это ты зажигательная»: Подписчики обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в мини
В Ростове-на-Дону снесли незаконную автомойку
«Офигенный ракурс»: Поклонники оценили эмоциональное фото пловчихи Юлии Ефимовой
Дома в Шахтах, где от взрыва погибли пять человек, отремонтируют к 30 августа
15 поездов были задержаны из-за падения металлоконструкций на рельсы в Новочеркасске
«Ох, эти ноги! Божественна!»: фото жены футболиста Ивана Новосельцева в купальнике вызвало бурю восторга
Обход Аксая планируют завершить в 2022 году
«Видно, что работал дизайнер»: В Ростове-на-Дону иномарку украсили пакетами с мусором
В Аксайском районе при столкновении двух грузовиков пострадал водитель
Василий Голубев прокомментировал жалобу жителей Ростова-на-Дону Владимиру Путину на нехватку соцобъектов
В Ростове-на-Дону ищут 58-летнего Анатолия Приступина