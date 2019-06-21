2019-06-21T13:49:50+03:00
Общество

В Ростовской области ожидают жару + 40 С

Специалисты рекомендуют избегать пребывания на открытом солнце
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростов пришла жараВ Ростов пришла жараФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В наступающие выходные в Ростовской области ожидают рекордную жару. В связи с этим спасатели даже распространили официальное предупреждение. Ссылаясь на синоптиков, они сообщают, что 22 и 23 июня воздух прогреется до + 40 С.

Специалисты советуют жителям воздержаться от пребывания под прямыми лучами солнца, в обед (с 12:00 до 15:00) лучше прятаться в тени или в помещении, под кондиционером.

- Обязательно надо использовать головные уборы (шляпы, кепки, панамы), - советуют спасатели. - Чаще пить воду. Но не холодную, а прохладную воду, а лучше отвары трав, охлажденный зеленый чай, минеральную воду, избегать употребления алкоголя.

Что касается долгосрочного прогноза на август, то погода в последний месяц лета традиционно будет немного прохладнее, но осадков ожидается меньше среднемесячной нормы. Но, к счастью, уже без температурных рекордов.

В общем, запасаемся головными уборами, выбираем одежду из натуральных тканей, пьем воду и, если отпуск пока не грозит, штудируем базы отдыха, где можно провести время у водоема или бассейна.

ВАЖНО!

Если, находясь на улице, почувствовали недомогание и головокружение, тошноту, сразу зайдите в тень, присядьте, намочите водой платок или любую ткань и приложите ее к голове; выпейте воды. Находясь на улице, попросите прохожих побыть с вами до прибытия скорой в случае необходимости.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Костры запрещено разводить!

В регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельхозугодьях, на территориях садоводческих и дачных поселков.

Спасатели не исключают возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, в камышовых зарослях, а потому просят жителей быть предельно внимательными, соблюдать все необходимые правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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