На Дону девушка попала под колеса автобуса, снимая проводы призывников в армию

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области проводы парней в армию обернулись трагедией. В момент, когда автобусы с призывниками отъезжали от военкомата, одна из провожающих вышла на дорогу и попала под колеса перевозившего бойцов транспорта. Многие очевидцы снимали торжественный момент на мобильные телефоны, и ЧП попало в объективы сразу нескольких камер.

Инцидент произошел утром в субботу, 22 июня. Как рассказали жители Каменска в социальных сетях, девушка в числе многих горожан пришла проводить на службу своего брата. Когда автобусы с солдатами выехали из ворот военкомата, она пошла по проезжей части за первым из них, чтобы сделать хороший кадр на телефон. Но следом за одним транспортом ехал второй. До сих пор остается загадкой, почему ни водитель, ни сама пострадавшая, ни полицейские, охранявшие порядок при массовом сходе народа, не предотвратили этого происшествия. На кадрах видно, как второй автобус сбивает девушку, а потом наезжает на нее колесом. Радостные крики собравшихся тут же сменяются воплями ужаса. Все бросаются к пострадавшей, к счастью, в результате этого происшествия она осталась жива.

В Каменске на проводах девушке переехали ноги 22.6.2019. Ростов-на-Дону Главный

- Я был в больнице, у нее сотрясение головного мозга и ушибы, - написал в комментариях под видео один из пользователей.

Очевидцы пишут, что горожане чуть было не устроили самосуд над водителем автобуса, ситуация была накалена до предела. Многие, правда, винят в случившемся не шофера, а саму пострадавшую, ради красивого кадра забывшую о собственной безопасности.

В сети есть еще одно видео с места ЧП, однако его не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой (видео 18+).

ОФИЦИАЛЬНО

- По предварительным данным, в 5:50 водитель автомобиля Volkswagen допустил наезд на пешехода 1997 года рождения, которая переходла дорогу в неустановленном месте. С травмами девушка была доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка, - прокомментировали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В сети появилась видеозапись того, как в Ростове машина ДПС сбила девушку

На видео запечатлено, как две женщины - пожилая и молодая - переходят дорогу недалеко от остановки вне пешеходной зебры. Неожиданно девушку сбивает патрульный автомобиль ДПС. Удар был такой силы, что несчастная подлетела над капотом машины и упала на проезжую часть. Из авто вышли двое мужчин в форме инспекторов ДПС и помогли девушке подняться. (подробности)