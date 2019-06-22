В Ростове-на-Дону ученики восстановили табличку с именем женщины, которая во время войны отравила немцев пирожками с ядом

Школьникам из юридической гимназии Ростова-на-Дону удалось восстановить историю народной героини Варвары Хреновой. Смелая женщина погибла во время оккупации, но перед этим вывела из строя колонну с тяжелой техникой - накормила водителей пирожками с ядом.

Накануне Дня памяти и скорби куратор проекта - учитель гимназии Светлана Мехедова - рассказала о том, как дети по крупицам собирали историю смелой ростовчанки, а затем за собственные средства установили на памятнике советским героям табличку с именем Варвары Хреновой.

- В начале прошедшего учебного года ребята искали интересные стихи о войне, чтобы выучить к праздникам, один из мальчиков наткнулся на историю о старушке, которая жила на Профсоюзной, - рассказала "КП-Ростов" учитель русского языка и литературы Светлана Мехедова. - Мы подняли архив, посмотрели в Интернете, изучили работы краеведов, пообщались с советом ветеранов и выяснили, что действительно была такая женщина - Варвара Хренова. Мой ученик Дмитрий очень творческий и настойчивый человек, он начал исследовательский проект, удалось установить, что ростовчанка не была никакой старухой, на момент событий ей исполнилось 42 года.

ЧТОБЫ УБЕДИТЬ НЕМЦЕВ, САМА СЪЕЛА ОТРАВЛЕННЫЙ ПИРОЖОК

До первой оккупации Ростова у Варвары Хреновой пропал супруг, сын Дмитрий был призван Ленинским военкоматом (его данные нашли в архивах), но судьба его неизвестна, также числится без вести пропавшим.

Получается, когда немцы зашли в город, женщина догадывалась, что осталась на белом свете одна. В доме ростовчанки поселились пятеро водителей артиллерийских тягочей (скорее всего, 160-го полка 60-й моторизованной дивизии армии генерала Клейста). Они вели себя нагло, но женщина спуску тоже не давала. Рассказывают, однажды она веником выгнала молодых ростовчанок, которых привели в дом пылкие постояльцы.

Когда советские войска стали наступать на Ростов, немцы засобирались в дорогу. Они притащили поросенка и велели приготовить им еду. Женщина замесила тесто, а в мясной фарш для пирожков добавила крысиный яд. Недоверчивые оккупанты приказали хозяйке съесть угощение, что Варвара и сделала, спокойно проглотив кусок пирожка. Когда они уехали (это было с 27 на 28 ноября 1941 года), она прибежала к соседке, признавшись, что съела отраву. Женщине прочистили желудок, стали отпаивать водой, но это ее не спасло. Она умерла от жутких болей.

А через несколько дней советские солдаты обнаружили на Зоологической колонну из пяти артиллерийских тягачей с гаубицами, в кабинах находились мертвые водители и сопровождающие. Все они съели те самые отравленные пирожки.

Освобождение Ростова. Фото: Архив "КП"

МОГИЛУ НА КЛАДБИЩЕ НАЙТИ НЕ СМОГЛИ

- Мы с ребятами провели экспресс-опрос по улице Профсоюзной, к сожалению, никто не знает, где находился дом Варвары Хреновой, - пояснила Светлана Мехедова. - Мало кто помнит, что вообще была такая история. Обратились на Нижнегниловское кладбище, где ее похоронили, но оказалось, что нужные нам архивные книги пропали. Вроде бы человек был, а могилы нет. Это показалось неправильным. Мы убедили работников кладбища и установили табличку (на ее изготовление скинулись классом) с именем Варвары Хреновой на мемориальном комплексе погибшим героям войны.

А пятиклассник Дмитрий, который проводил исследование, написал историю Варвары, которая сейчас представлена в музее гимназии.

- К сожалению, данных о Варваре осталось очень мало. По словам старожилов, характер у нее был, мягко говоря, не мягкий, вредный, потому за глаза ее называли Хренихой, - рассказывает историк, лидер движения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков. - Но она оказалась настоящей патриоткой своего города и страны, народным героем, потому огромное спасибо школьникам, которые не только проявили интерес, а потратили столько сил и времени на восстановление памяти об этой отважной женщине.

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