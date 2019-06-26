2019-06-26T11:48:18+03:00
Общество

В центре Азова раскопали древний каменный склеп, в котором нашли останки 7 человек

Археологи местного музея-заповедника начали раскопки на Петровском бульваре [видео]
Ирина ПОТЕРЯ
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В центре Азова нашли склеп 14 века. Фото: стоп-кадр видео музея-заповедника АзоваВ центре Азова нашли склеп 14 века. Фото: стоп-кадр видео музея-заповедника Азова
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Азовские археологи добрались до сердца древнего города - Петровского бульвара. Впервые за несколько десятилетий здесь началась масштабная реконструкция, а все благодаря победе в прошлом году на конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На обустройство центра выделили 50 млн рублей, но перед реконструкцией на бульвар пришли археологи.

Склеп 14 века обнаружили прямо под дорогой - у здания центральной почты, когда сняли слой асфальта.

- Он имеет квадратную форму, предназначался для погребения членов целой семьи, - пояснили в музее-заповеднике. - Для совершения подзахоронений, в его западной стенке, под землей, был оставлен вход. Сверху склеп перекрывал каменный купол.

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В ходе работ на Петровском бульваре, археологи Азовского музея-заповедника исследовали склеп необычной для Азака формы
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В склепе нашли останки пяти взрослых и двух детей, скорее всего, это семья переселенцев с территории Кавказа. Но пока это не точно. Догадку смогут подтвердить или опровергнуть антропологи.

- Жаль, что такой уникальный комплекс был разрезан, подобно банальному арбузу, при прокладке водопроводной траншеи в середине XX века, - говорят археологи.

Напомним, центральная часть современного Азова находится на территории некогда процветавшего торгового города Азака, в котором проживало порядка 20 тысяч человек. Через него проходил «великий торговый путь» между Европой и Китаем. Здесь жили, в основном, торговцы, рыбаки и ремесленники.

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Гадать, где он применялся, не пришлось - в научной и художественной литературе есть масса изображений разнообразного оборудования алхимиков. Подобный "прибор" описан в средневековых трактатах по химии. Шары использовали для проведения реакций, где требовался длительный подогрев в закрытой емкости. Археологи считают, что окончательной целью древних ученых, колдующих с различными веществами, были лекарства или дорогостоящий парфюм (подробности)

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В Азове нашли амулет из человеческого черепа

Ученые Азова наткнулись на костяную пластину с отверстием в прошлом году - во время археологических раскопок в старой части города, где планировалось строительство жилого дома. Она лежала в хозяйственной яме жилища небогатого человека (судя по находкам, он был очень беден). Поначалу посчитали обычным бытовым предметом, датируемым 14 веком, хотя сомнения были, а потому начали выяснять мнение ученых самых разных направлений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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