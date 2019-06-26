В центре Азова раскопали древний каменный склеп, в котором нашли останки 7 человек

Азовские археологи добрались до сердца древнего города - Петровского бульвара. Впервые за несколько десятилетий здесь началась масштабная реконструкция, а все благодаря победе в прошлом году на конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На обустройство центра выделили 50 млн рублей, но перед реконструкцией на бульвар пришли археологи.

Склеп 14 века обнаружили прямо под дорогой - у здания центральной почты, когда сняли слой асфальта.

- Он имеет квадратную форму, предназначался для погребения членов целой семьи, - пояснили в музее-заповеднике. - Для совершения подзахоронений, в его западной стенке, под землей, был оставлен вход. Сверху склеп перекрывал каменный купол.

azov_museum_reserve В ходе работ на Петровском бульваре, археологи Азовского музея-заповедника исследовали склеп необычной для Азака формы

В склепе нашли останки пяти взрослых и двух детей, скорее всего, это семья переселенцев с территории Кавказа. Но пока это не точно. Догадку смогут подтвердить или опровергнуть антропологи.

- Жаль, что такой уникальный комплекс был разрезан, подобно банальному арбузу, при прокладке водопроводной траншеи в середине XX века, - говорят археологи.

Напомним, центральная часть современного Азова находится на территории некогда процветавшего торгового города Азака, в котором проживало порядка 20 тысяч человек. Через него проходил «великий торговый путь» между Европой и Китаем. Здесь жили, в основном, торговцы, рыбаки и ремесленники.

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