2019-06-26T15:15:32+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону осудили двоих хакеров, помогавших мужьям следить за женами

Молодые люди использовали свои профессии для нечестного заработка
Илья БОГОМОЛОВ
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Хакеры продавали в Интернете личную информацию абонентов мобильной сети.Хакеры продавали в Интернете личную информацию абонентов мобильной сети.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сотрудники ФСБ задержали банду хакеров, орудовавшую в Ростовской области. Хитрые компьютерщики продавали на подпольных сайтах детализацию телефонных звонков жителей донского региона. "Заказчиками" этой информации выступали ревнивые супруги, бизнес-конкуренты и прочие личности, желающие знать подноготные тайны других людей.

Кибер-преступники познакомились еще в школе, жили они в соседних домах. Сергей (имена фигурантов изменены - прим. ред.) выучился на программиста и загорелся мечтой "закалачивать" с помощью своих навыков легкие деньги. Тут ему в очереди в магазине попался бывший одноклассник Роман, который недавно устроился работать в компанию-оператора сотовой связи и имел доступ к конфиденциальной информации абонентов. Молодые люди быстро нашли возможность нелегального заработка и стали действовать в условиях строгой конспирации.

- Сергей анонимно зарегистрировался на нескольких хакерских форумах, где контактировал только с проверенными людьми, использовал мессенджер Telegram для общения с другом, удалял свою переписку после получения вознаграждения, - рассказали в Управлении ФСБ России по Ростовской области. - Позже оба фальшиво удивлялись вопросам оперативников. отрицали свою переписку и искренне надеялись, что "на них ничего нет".

Однако, было. Перед задержанием донские чекисты месяц следили за действиями преступной парочки. Когда парни осознали это, то тут же признали свою вину. Это был умный ход, так как суд принял во внимание раскаяние обвиняемых и их сотрудничество со следствием. Приговор не отправил ребят за решетку - оба отделались штрафами в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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