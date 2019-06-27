«Ты на кого бочку катишь, дядя?»: Ростов-на-Дону назвали самым агрессивным городом России

Южная столица вновь прославилась — и далеко не лучшим образом: Ростов-на-Дону назвали самым агрессивным городом России.

По крайней мере, такой вывод сделали аналитики независимого агентства Zoom Market, опубликовавшие результаты своего исследования, в котором в ходе опроса определились города, где проживают наиболее агрессивно настроенные жители.

Респондентам задавали три вопроса:

* Вы считаете себя агрессивным человеком?

* Как часто Вы проявляете агрессию?

* В отношении Вас часто проявляют агрессию?

Всего, как указывается в пояснении к методологии исследования, в анкетировании приняли участие три тысячи человек из двадцати пяти крупных населенных пунктов РФ.

Итог получился таким: первое место в рейтинге агрессивности — у Ростова-на-Дону, второе — у Москвы, третье — у Челябинска. А самые бесконфликтные люди, по мнению аналитиков, проживают в Симферополе, Сочи и Санкт-Петербурге.

Результатам исследования, между тем, в самой южной столице сильно удивились.

- Это все просто чушь какая-то! - не скрывает эмоций в беседе с корреспондентом «КП» ростовский писатель, журналист и филолог Александр Сидоров, известный как автор исследований блатного жаргона под псевдонимом Фима Жиганец. - Уж не знаю, как и кого они там опрашивали, эти аналитики, но получилась очевидная глупость. Да, здесь проживает много национальностей, да есть «взрывной» южный темперамент, но вместе с тем — Ростова-на-Дону — это ворота Кавказа, здесь веками люди учились мирно сосуществовать, иначе никак нельзя было. Грубость — да, бывает: на рынке могут и послать, допустим. Случается, у водителей от жары, что называется, «мозги плавятся», начинают разборки на дороге. И где-то «на районе», в поселках, могут наехать. Но так ведь везде! Хулиганы, наглецы - они в любом городе существуют! И еще один момент, который заставляет усомниться в корректности выводов — это все-таки то, что здесь, в Ростове, достаток, который называют политики «социально-экономическим положением», выше, чем во многих других регионах. Просто потому что юг и климат такой. И если человек сыт, одет-обут, не продрог — разве будет он лезть на рожон?!

РЕЙТИНГ АГРЕССИВНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ*

*По данным исследования ZOOM MARKET

С ним солидарен и другой эксперт, которого мы также попросили прокомментировать исследование:

- Ростов-на-Дону - это место пересечения огромного количества культур, этносов, поведенческих паттернов, - полагает, в свою очередь, политолог Александр Джадов. - Когда говорят, например, об уникальной многокультурности Дагестана, с чем не поспоришь, упускают тот факт, что в культурном коде большинства народов этой республики - ислам и адат. В Ростове же сложилась такая полифония различных социокультурных, религиозных, этнических, субкультурных составляющих, что часто люди говорят в разных тональностях, что со стороны может показаться агрессией, а на самом деле - стандартный способ выражения для этого человека.

Плюс, по его мнению, достаточно спорной выглядит и формулировка вопроса: «Считаете ли вы себя агрессивными, как часто проявляете агрессию и как часто агрессию проявляют в вашем отношении».

- Как минимум, выводы от такой постановки должны звучать иначе, к примеру, "Наиболее агрессивные, по их собственному мнению", - объясняет Джадов. - Здесь включается элемент самооценки и, следовательно, самокритики. А это вещи субъективные и к оценке реального положения дел вряд ли имеют отношение.

К слову, ранее ZOOM уже не раз критиковали за исследования — например, в прошлом году аналитики агентства отнесли Ростов-на-Дону сначала к числу самых матерящихся городов России, затем — к самым курящим, а напоследок — и к самым пьющим. И если первые два утверждения как-то «прошли мимо», то по поводу результатов по «алкоголизации» выступил уже руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, много лет подряд занимающийся как раз исследованиями на эту тему, заметив, что такой подход может скатиться к банальному подкупу организаторов изучения общественного мнения.

- Считаю данный «опрос» (по самым пьющим городам. - прим. ред.) нерелевантным, а точнее несоответствующим действительности, - заявил тогда Хамзаев. - Якобы кто-то в двадцати городах спросил у неизвестного количества людей и т.д. Такая работа сопоставима в сравнении конспекта студента на салфетке и докторской диссертации. К сожалению, многие считают нужным и даже необходимым пиариться на тяжелой социальное проблеме. Считаю это, как минимум, недостойно. Принципиально убежден, что коммерческие структуры не должны заниматься темами рейтингования. В итоге это, как всегда, скатится к коррупции.