Сталинские ценнее немецких: историк из Ростова-на-Дону собирает коллекцию презервативов

31-летний историк из Ростова-на-Дону Дмитрий Зенюк прославился в Интернете своей необычной коллекцией. Мужчина собирает все, что связано с контрацепцией: презервативы, историческую литературу, диафильмы для медицинских учреждений, примеры социальной рекламы и прочее. Есть у него и кондомы для немецких солдат времен Великой Отечественной войны, и продукция Советского Союза, где, как известно, секса не было. «Комсомолка» не смогла пройти мимо такой любопытной коллекции и не узнать, что же побудило молодого человека начать ее собирать.

- Это было на втором курсе университета, году в 2005-ом. Мне просто стало любопытно: когда вообще человек додумался до контрацепции, когда он увидел связь между сексом и рождением детей, и придумал, как ее разорвать, - вспоминает Дмитрий. - Я пошел в библиотеку, но исчерпывающей информации по этому вопросу не нашел. Я понял, что данная тема основательно не изучена, и во мне проснулся интерес. Ведь заниматься коллекционированием чего-либо хочется с какой-то целью, а не просто так. В школе, например, я собирал монеты и бумажные деньги. И что? Какая от этого глобальная польза? Уже столько книг написано по нумизматике! Моя нынешняя коллекция существует для четкой цели — на ее основе я хочу написать научный труд об истории контрацепции и заполнить этот пробел.

Дмитрий собирает не только контрацепцию, но и социальную рекламу о ней. Здесь он демонстрирует советский социальный плакат с изображением презервативов, которые в народе называли "пулеметная лента".Фото: из архива героя публикации

- Неужто по этой теме нет ни одной книжки, ни одного исследования?

- Данная сфера всегда воспринималась обществом с долей ханжества. Даже сейчас, когда люди узнают о моей коллекции, многие начинают смущаться или неуместно шутить. Для них это «тема ниже пояса», а между прочим, развитие контрацепции всегда шло в ногу с развитием цивилизации. На этой сфере завязаны многие аспекты медицины, института брака и даже религии. Исследовать ее очень интересно.

Женские средства контрацепции из дореволюционного каталога "предохранителей" фирмы Ж. Руссель. "Отдел женских предохранителей" занимает в каталоге в два раза больше страниц, чем мужских. С фантазией у изобретателей того времени было все в порядке.Фото: из архива героя публикации

ИЗДЕЛИЕ № 2

- Что вам уже удалось узнать?

- Вы слышали, что в 70-90-ых годах в нашей стране презервативы в народе называли «изделие № 2». Так и на упаковке было написано. Считалось, что резиновая продукция на заводе шифровалась цифрами: изделие № 1 — это противогаз, а изделие № 2 — контрацептивы. Так вот, это оказался миф. На самом деле данная нумерация обозначала размер презерватива: № 1 — маленький, № 2 — средний, № 3 — большой. Заходил мужчина в аптеку, говорил: «Мне изделие № 2», продавщица выдавала ему товар, и никто не стеснялся. Никаких тебе Славиков и Димонов.

- Любопытно. И где же вы находите экспонаты для вашей коллекции?

- В основном, на Интернет-аукционах. Там этого добра немало. Поисковики часто находят презервативы немецких солдат и выкладывают на продажу. Германия выдавала их своим солдатам в специальных металлических коробочках, и это тоже история. С одной стороны, данный факт говорит о том, насколько хорошо была оснащена гитлеровская армия, с другой стороны, это был вопрос идеологии — чтобы солдаты не смешивали свою арийскую кровь с представителями других рас. У меня есть в коллекции такой экземпляр, добыт из окопа в Белгородской области.

Эволюция советских презервативов с 1947 по 1991 годы. Баковский завод: 1947, 1953, 1955, 1957; Армавирский завод: 1950-е, 1963 (в прозрачной упаковке), 1976, 1980, 1981 ("Размер № 2"), 1983 ("№ 2"), 1883 ("Номер 1"); 1991.Фото: из архива героя публикации

ПРЕЗЕРВАТИВЫ НАЦИСТОВ — УЖЕ ПОПСА

- Это самый интересный экспонат в коллекции или есть что-то другое, чем вы гордитесь?

- Самый интересный?! Я вас умоляю! В Интернете такая вещь давно уже не редкая, а, скажу даже, попсовая. Я больше горжусь сталинскими презервативами, их очень трудно достать. Еще у меня есть книга — «Каталог предохранителей», изданный до революции. Вот это действительно раритет! Там представлены «мужские кондомы» из «шелковой резины» и каучука, а также женские средства контрацепции, которые больше похожи на орудия пыток. А в более древние времена презервативы изготавливались из рыбьего пузыря и кишек животных. Еще в коллекции имеются советские негативы — кто-то старательно перефотографировал американскую книгу по этой теме. Хорошая иллюстрация того, какой в СССР был дефицит информации о сексе.

Упаковка от презерватива сталинского периода (1947 год) - один из самых редких экспонатов коллекции.Фото: из архива героя публикации

- И много у вас уже экспонатов?

- Если честно, я не считал. Мне количество не важно. Гораздо интереснее историческая сторона, когда, глядя на экспонаты, можно проследить эволюцию явления. Мне сейчас знакомые девушки привозят из поездок всякие необычные сувенирные презервативы: из Испании, Финляндии, Турции, Египта, Белоруссии, Польши и других стран.

В коллекции Дмитрия много иностранной продукции. Презервативы же можно привозить из-за границы как сувениры, вместо магнитиков.Фото: из архива героя публикации

- Сколько же стоит ваша коллекция? Вдруг ее кто-то захочет выкупить...

- Недорого. Я никогда не покупаю в Интернете вещи дороже 1000 рублей. Кто-то, может, хочет разбогатеть на этом, но для меня важнее знания. На одном аукционе нашел презерватив 1941 года, владелец продавал его за 1 миллион рублей. Я написал ему, спрашиваю: «Почему продаете по цене целой квартиры?» Он ответил: «Квартир вокруг много, а такой презерватив — один».

Эти издания в разные годы рассказывали нашим соотечественникам о контрацепции.Фото: из архива героя публикации

Кстати, Дмитрий собирает еще одну коллекцию — старинных кирпичей. Но это уже совсем другая история.