В Ростове-на-Дону молодежь устроила политический баттл на тему фейковых новостей

Начинающие политики Дона воспользовались проведением Дня российской молодежи, чтобы отточить собственное мастерство в словесных баталиях, избрав для этого дела парк Левобережный: там-то, под выдающихся размеров шатром они и устроили своеобразный баттл, названный организаторами - комитетом ЗС РО по молодежной политике и профильным отделом горадминистрации южной столицы — по-взрослому «дебатами».

- Мы предложили ребятам обсудить два федеральных закона: закон о фейковых новостях и закон о самозанятых: оба нормативных акта имеют резонанс в обществе, вызвав, соответственно, дискуссию, - пояснила идею председатель парламентского комитета Екатерина Стенякина. - И самое главное: те, кто именуют себя молодыми политиками, умели вести конструктивный диалог, высказывая и отстаивая свою позицию, подкрепляя ее какими-то, может быть, идеологическими аргументами. Плюс важно, чтобы они понимали — раз уже вы хотите влиять на политику и быть услышанными, а те решения, которые вы формулируете, были приняты властью, значит — надо учиться вести диалог. Реального результата добиваются те, кто может сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приведя необходимые доводы.

Впрочем, надо отметить, что конкретной позиции именно по фейковым новостям или по самозанятым (в смысле, «за» или «против») изначально у участников и не было — по крайней мере, публично они ее до этого не озвучивали: «сторонников» и «противников» того и другого определил жребий.

В этом-то, собственно, и была фишка: быстро сориентировавшись в ситуации, взвесив «pro et contra», найти нужные доводы — полемизировать, яростно спорить, развенчивать мифы, но все-таки убедить слушателей, аудиторию, в своей правоте.

Итак, всего было шесть команд, в каждой по три человека (не считая, разумеется, групп поддержки у каждого коллектива). После относительно короткой проработки тему, команды получались до десяти минут на озвучивание принятой точки зрения, затем следовал раунд вопросов — как без этого, с учетом популярного молодежного формата «баттла»?

И уже по итогам выступлений, судьи (депутаты донского парламента, гордумы и тоже молодые, но уже более опытные политики — причем, из разных партий) определяли финалистов.

В состав жюри вошли депутаты донского парламента, гордумы и тоже молодые, но уже более опытные политики — причем, из разных партий. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

Наиболее интересный «стык» произошел во время жаркого обсуждения фейков: одна из команд, например, припомнила длящееся уже значительное время противостояние президента США Дональда Трампа и ряда ведущих американских СМИ, которых нынешний лидер Штатов регулярно упрекает в публикации фальшивой информации.

- Если они лгут — значит, нарушают закон, верно? - уточнил кто-то из участников. - Следовательно, учитывая жесткое законодательство Соединенных Штатов, их можно привлечь к ответственности, раз Трамп утверждает, что они лгут. Тогда почему этого не происходит?

А потом тема перешла в еще более острую фазу — уже применительно к российским реалиям, когда встает вопрос о том, не станет ли нормативный акт, призванный предупреждать появление фальшивой информации, механизмом борьбы с неугодными изданиями.

- На самом деле, сегодня и мы, уже взрослые депутаты, пришли поучиться у будущих молодых политиков, поскольку идеи высказанные на дебатах наверняка пригодятся нам в предстоящей парламентской работе, то есть будут полезны всем жителям Дона, - отметила после окончания баттла Стенякина. - И вполне возможно, через несколько лет кто-то из участников сегодняшних дебатов станет депутатом муниципального или регионального парламента, где точно так же принципиально будет отстаивать свою позицию, защищая интересы своих избирателей. И очень важно, что сегодня именно власть – Заксобрание – дает молодым людям абсолютно разных политических взглядов площадку для самовыражения.

ИТОГИ

Результаты дебатов оказались следующими:

* 1-е место - команда «Чиллеры»: студенты ЮРИУ РАНХиГС и Ростовского филиала ВГИКа.

* 2-е место - «Молодые политики»: члены Молодежного парламента при ЗС РО.

* 3-е место - молодежная организация ЛДПР.