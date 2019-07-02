“В его нынешних отношениях все плохо? Он вернется ко мне?”: исповедь профессионального таролога

Анне* 28 лет, четыре последних года она работает на популярном сайте эзотерических услуг - раскладывает карты Таро для клиентов, желающих получить ответы на различные вопросы. Принимая звонки на дому по несколько часов в день, девушка зарабатывает около 25 тысяч в месяц. Говорит, что ее работа близка к гаданию, но, на самом деле, это больше психологическая консультация.

О своей необычной профессии и людях, обращающихся к ней за помощью, Анна откровенно рассказала “Комсомольской правде”.

МНОГИЕ КЛИЕНТЫ НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ ПРАВДУ

- С самого детства я занималась магией и энергетикой и хотела зарабатывать именно этим, а потом подружилась с девушкой, которая работала на этом сайте. Она и помогла мне устроиться. Учиться долго не пришлось, здесь гораздо важнее врожденные способности. Потому что заучить значения карт Таро относительно просто, но в зависимости от колоды и конкретного случая каждая карта обладает особой энергетикой, и это нужно чувствовать. Как следствие, в разных раскладах получаются и разные значения.

Сначала было сложно. Таролог всегда сомневается, правду ли он видит в картах, раскладывая их для незнакомого человека. Ведь, если гадаешь своему другу, которого знаешь, то ты можешь лучше проанализировать ситуацию. А клиент - это всегда чужой человек, который зачастую не особо хочет рассказывать о реальном положении своих дел. В начале работы я очень нервничала, общаясь с этими людьми, и даже сейчас, будучи опытной, я не могу сказать, что всегда чувствую себя уверенной. С некоторыми клиентами бывает тяжело, они эмоционально закрываются и зачастую хотят услышать не правду, а подтверждение своих слов.

Все тарологи на нашем портале работают под вымышленными именами. Это делается, чтобы клиенты не находили нас в социальных сетях и не получали услуг в обход сайта. Мой псевдоним принадлежит работодателю, потому что он его рекламирует. Если выяснится, что я гадаю клиентам на стороне, то могу “попасть” на штраф на кругленькую сумму.

Профессиональный таролог работает дома за компьютером, отвечая на звонки и сообщения на сайте.Фото: Алексей БУЛАТОВ

УШЕЛ К ДРУГОЙ. КОГДА ВЕРНЕТСЯ?

- Большая часть обращений ко мне связана с любовной тематикой. Их я могу разделить на три группы: те, кому нужно пояснить, что у них происходит в нынешних отношениях; те, кто хочет узнать, вернется ли к ним бывший партнер, и те, кому интересно, когда же они встретят настоящую любовь. Все они верят, что карты знают ответы на их вопросы, но на самом деле просто хотят переложить ответственность за свои решения на кого-нибудь другого. Даже взрослые люди бывают очень инфантильными, им нужно, чтобы кто-то всезнающий (в данном случае карты), подтвердил что они поступают правильно. Им не хочется самим отвечать за свои поступки перед совестью. Вот несколько примеров.

Один мужчина позвонил мне с вопросом о своей бывшей девушке. И я прямо слышу по его разговору, что он просто хочет узнать, что ее новые отношения закончатся плохо, она будет страдать и захочет вернуться к нему. Он уже сам себе придумал то, что хочет услышать от меня. Поняв это, я испытала разочарование. Ведь человек не желает видеть истинную картину, ему важно потешить свое самолюбие.

Одна женщина звонила очень много раз. Муж оставил ее с тремя детьми и ушел жить к другой. В разговорах он кроет ее матом, угрожает, материально не помогает. А она все хочет узнать, когда же он к ней вернется, и все будет как прежде. Я говорю о том, что ей нужно сосредоточиться не на нем, а на себе - пытаться наладить собственную жизнь. Но вместо этого она упорно надеется, что вот-вот все наладится, и снова звонит мне с одним и тем же вопросом: “Что мне делать?” Хотя мой ответ за это время ни разу не поменялся.

Одна клиентка спросила у меня, как строятся отношения у ее возлюбленного с его бывшей. Я раскинула карты и говорю: “Они общаются, но мужчина эмоционально отгораживается, пытается это прекратить”. Она мне в ответ: “Как это так?! Он клянется мне, что они не общаются! Этого не может быть! Карты все врут!” И целый час я это слушаю. Женщина не хочет сосредоточиться на поиске истины и возможного решения, ей становится важно доказать, что карты соврали, ведь это проще принять, чем обман любимого человека. Такие споры изматывают меня очень сильно.

У карт лучше спрашивать, как будут развиваться события, если вы примите определенное решение.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДУРАКАМ ГАДАТЬ НЕ СТОИТ

- Если человек спрашивает не про отношения, то его интересуют деньги и работа. Какие перспективы на текущем месте? Стоит ли уходить? Быстро ли найдется новая вакансия? С такими вопросами обращаются регулярно, и эти клиенты гораздо более адекватные. Они понимают, что для решения вопроса им придется приложить усилия. Единственная проблема возникает, когда человек слышит, что обязательно найдет хорошую работу и перестает искать. Я всегда стараюсь донести им, что карты картами, но ни в коем случае не нужно опускать руки, как минимум, нужно продолжать делать то, что делали.

Для себя гадать можно. Но только если ты можешь полностью абстрагироваться от своего вопроса. Если же ты эмоционально вовлечен в него, то забиваешь своими мыслями и желаниями все информационное поле. Так, например, нет никакого смысла гадать на беременность. Потому что любая девушка либо очень хочет ребенка, либо боится его появления - равнодушных нет. Карты дают возможность просмотреть информационное поле человека, а сильные желания и страхи искажают его. Поэтому вероятность увидеть правду в таких случаях очень мала.

И помните главное - карты говорят вам, что произойдет, если вы будете продолжать действовать так, как действуете сейчас. Услышав о грядущих изменениях в вашей жизни, не стоит просто сидеть и ждать их. Нужно продолжать стремиться к цели, либо менять ваши действия, если расклад вас не устраивает. Поэтому я всегда говорю: “Дуракам гадать не стоит”. У человека должно работать критическое мышление, чтобы адекватно воспользоваться полученной от карт информацией. Гадание на Таро открывает вам наиболее возможные варианты развития событий, а не стопроцентную картину вашего будущего. Ваша судьба все равно в ваших руках.

*Имя изменено по просьбе героини публикации.