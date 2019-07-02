2019-07-02T16:06:41+03:00
Происшествия

Полковник полиции из Ростова-на-Дону сбежала из страны, скрываясь от следователей

Женщину объявили в федеральный розыск
Илья БОГОМОЛОВ
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Наталья Разумная. Фото: Instagram.Наталья Разумная. Фото: Instagram.
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В Ростове-на-Дону снова зафиксирован случай побега бывшего сотрудника полиции. Экс-начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района города, полковник полиции Наталья Разумная исчезла и была объявлена в федеральный розыск, но уже полгода ее не могут найти, сообщает издание "Блокнот Ростова". Как прокомментировали в главке донской полиции, 38-летняя женщина была уволена из МВД по отрицательным мотивам в конце прошлого года - ее подозревают в мошенничестве. Женщина якобы занималась фальсификацией доказательств и незаконным привлечением людей к уголовной ответственности.

- В ноябре 2018 года в отношении нее было возбуждено дело по статьям 159, 303, 299 и 300 УК РФ. И сразу же подозреваемая скрылась от следствия, - сообщила "КП" старший помощник руководителя СУ СКР по РО Галина Гагалаева.

По оперативным данным сотрудников правоохранительных органов, разыскиваемая пересекла российскую границу и сейчас скрывается в другой стране.

Отметим, что до начала уголовного преследования Наталья, будучи эффектной женщиной, активно вела страничку в Instagram, публикуя себя во всей красе.

natarazum1981natarazum1981
#казачийкурень
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Напомним, ранее еще двое полицейских из Ростова-на-Дону сбежали за границу, а именно - в Украину. Там они пожаловались местным спецслужбам, что боролись в своем городе с аптечной наркомафией, а потом нарвались на преступную группу - общественную организацию "Антидилер" - и теперь страдают от преследования властей. При этом, по версии "КП", бывшие стражи порядка не боролись, а наоборот покрывали распространение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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