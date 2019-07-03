Риск - дело благородное, особенно в сельском хозяйстве

Историю делают люди. А историю успешной организации создают грамотные руководители, способные собрать мощный коллектив, нацеленный на результат. Особенно важна работа в команде, если речь о труде на земле. В Ростовской области немало сельхозпредприятий с отличными показателями, но одно из них особенное по многим причинам.

СЗАО «СКВО» Зерноградского района долгие годы возглавлял легендарный директор Владимир Михайлович Касьяненко. Именно он поднял хозяйство с колен в тяжелые 90-е годы, когда это было практически невозможно. Коллективу удалось не только достичь высоких урожаев зерновых и наладить экспортные поставки, но и успешно освоить новое для себя животноводческое направление. А когда в 2015 году Владимира Михайловича не стало, дело всей жизни продолжила его дочь - собранием акционеров она единогласно была избрана на должность директора.

Анна Касьяненко, директор СЗАО «СКВО». Фото: СЗАО «СКВО»

Сегодня 28-летняя Анна Касьяненко - пожалуй, самый молодой на Дону руководитель сельхозпредприятия, но «зеленой» ее не назвал бы ни один умудренный сединами коллега. Наоборот, перенимать опыт передового хозяйства в Зерноградский район съезжаются гости даже из других регионов России. Получив высшее образование по специальности «мировая экономика», Анна Касьяненко практиковалась в компаниях «Бизон» и «Юг Руси», а теперь применяет накопленные знания для развития любимого детища своего отца. Сельхозпредприятие с вековой историей вполне успешно живет и развивается по законам рынка. На пороге уборочной кампании мы поговорили с руководителем СЗАО «СКВО» о том, как хозяйству удается держать высокую планку.

В обработке почвы, как и при сборе урожая, используется только высокоэффективная техника. Фото: СЗАО «СКВО»

- Анна Владимировна, сложно ли было добиться доверия людей, которые много лет трудились под началом вашего отца?

- Первое время было очень тяжело взять на себя такую большую ответственность перед сотрудниками. Они доверили мне руководство предприятием, в котором проработали не одно десятилетие. Самым сложным было, чтобы люди поверили в то, что дело папы живет. Нужно было просто доказывать это своими поступками. Как говорил папа: «Меньше слов - больше дела».

Каждое его решение формировало меня как личность. Для меня и для каждого, кто хоть раз в жизни с ним сталкивался, он пример мудрости, дальновидности, воли, смелости, великодушия и самодисциплины. Одно из его стратегических решений не дает покоя многим уже на протяжении почти

30 лет. Когда в начале 90-х годов Владимир Михайлович, рискнув всем, отправил в Турцию корабли с пшеницей. Этот его смелый шаг некоторые не могут ему простить и по сей день…

- Как вам удается на протяжении многих лет стабильно занимать лидирующие позиции в регионе по производству зерновых?

- Для обеспечения качественного и в то же время экономичного земледелия СЗАО «СКВО» не только использует многолетний опыт своих специалистов, но и применяет обоснованный научный подход. В обработке почвы, как и при сборе урожая, используется только высокоэффективная техника. Обновление производственных мощностей и технопарка происходит на постоянной основе. Новейшие тракторы и комбайны импортного производства позволяют обрабатывать значительные массивы сельхозугодий в установленные сроки. Благодаря этому у нас наиболее эффективно используются человеческие и материальные ресурсы.

Постоянный мониторинг химико-физического состава почвы на полях помогает грамотно рассчитать применение удобрений и средств защиты растений, что способствует не только получению высокого урожая, но и минимизирует производственные затраты и поддерживает плодородность почвы.

- Решение развивать животноводство было смелым. Какие успехи в этой области?

- Молочное и мясное направление являются достаточно сложными, но трудности нас не пугают. С 2015 года мы вдвое увеличили поголовье крупного рогатого скота, причем дойное стадо увеличилось втрое. Это позволило нарастить надои молока до 35 тонн в сутки в настоящее время против 11 тонн четырьмя годами ранее. В этом году мы планируем значительно увеличить поголовье молочного стада, повысить надои и отгрузку.

Мясное направление также выросло и практически достигло своих пиковых значений по имеющимся мощностям. На свинокомплексе на постоянной основе ведутся работы по улучшению условий содержания животных, ремонту и модернизации производственных помещений. Так, в этом году существенно улучшена система вентиляции в корпусах, а в прошлом году произведены полная зачистка и ремонт накопителей отходов.

- Планируете ли вы развивать направление переработки?

- На сегодняшний день наше хозяйство входит в программу импортозамещения как поставщик сырья для компаний-переработчиков, а именно молокозаводов и мясокомбинатов. Открытие собственной переработки мы рассматриваем в перспективе, ведь это повлечет за собой не только финансовые вложения. Каждый проект должен быть тщательно проработан и только после этого реализован. Необходимо проанализировать рынки сбыта, а также решить множество организационных и кадровых вопросов. В настоящее время СЗАО «СКВО» является полностью автономным в финансовом плане. Сохраняя традиции, заложенные еще в начале трудового пути нашего хозяйства, мы стараемся работать, используя собственные силы и средства.

- Каковы стратегические задачи хозяйства?

- Может показаться амбициозным, но мы стремимся стать одним из лучших сельхозтоваропроизводителей Ростовской области. Основным направлением, которое будем развивать, является животноводство. В планах - проведение модернизации молочного комплекса до уровня ведущих европейских производителей. С учетом того, что свинокомплекс уже достиг проектной мощности, в ближайшем будущем планируем его расширение путем строительства новых корпусов по наивысшим стандартам животноводства. Наша цель - давать высококачественную продукцию, которая кормит всю страну.

С 2015 года вдвое было увеличено поголовье крупного рогатого скота, причем дойное стадо увеличилось втрое. Фото: СЗАО «СКВО»

- Сталкиваетесь ли вы с проблемой оттока специалистов из села?

- Конечно, СЗАО «СКВО» понимает сложившуюся тенденцию к переезду в большие города. В настоящее время особенно четко это прослеживается среди молодежи. Жизнью на селе сложно заинтересовать молодых специалистов, а действующие сотрудники нашего предприятия уже приближаются к пенсионному возрасту. Мы активно привлекаем молодежь, в частности студентов и выпускников сельскохозяйственных учебных заведений. Для всех специалистов, которых мы приглашаем на работу, создаются наилучшие условия жизни и работы. Мы всегда готовы помочь в получении жилья, оказать содействие для размещения детей сотрудников в детских садах и школах. Выпускников нашей местной школы мы всячески поощряем и стараемся поспособствовать их обучению в профильных профессиональных и высших учебных заведениях.

На свинокомплексе на постоянной основе ведутся работы по улучшению условий содержания животных. Фото: СЗАО «СКВО»

С момента основания предприятия сохраняется преемственность поколений, по сей день хозяйство гордится своими трудовыми династиями: Островы Павел Николаевич и Андрей Николаевич, Пелих Андрей Алексеевич, Мардаревы Николай Александрович и Владимир Александрович, Чернушин Владимир Александрович, Абраменко Павел Иванович, Борутенко Геннадий Андреевич, Белецкий Александр Николаевич, Фоменко Николай Николаевич, Гориздра Виктор Николаевич, Давишняя Наталья Ивановна, Пупенко Константин Иванович, Шульга Александр Васильевич, Мячина Валентина Николаевна, Дубограев Олег Владимирович, Костогрыз Николай Николаевич, Ерошенко Александр Петрович, Леус Владимир Федорович, Мартынов Владимир Александрович, Пашковец Николай Александрович, Свирская Светлана Александровна, Тищенко Владимир Владимирович и Михаил Николаевич, Широкий Николай Александрович, Скомаха Николай Иванович, Курилов Алексей Петрович.

- Каким вы видите будущее своего сына, названного в честь деда?

- Я мечтаю, чтобы мой 3-летний сын, который очень похож на своего дедушку, Владимира Михайловича Касьяненко, вырос достойным мужчиной. В будущем его ждет работа в тракторных бригадах, в полях и на свинокомплексе - только так может вырасти достойный человек. А еще я хочу, чтобы дело отца жило и развивалось, его имя помнили. И, конечно, мечтаю быть его достойным продолжением.

По сей день хозяйство гордится своими трудовыми династиями. Фото: СЗАО «СКВО»

К счастью, мне не приходится разрываться между работой и семьей, так как мы с мужем работаем вместе. Наш трудовой день начинается с раннего утра и не прекращается никогда. Всегда есть вопросы, которые нужно обсудить. А когда одно дело заканчивается, сразу же начинается другое. И в работе, и в семье мы слышим друг друга и стараемся делать то, что у каждого получается лучше всего. Мне повезло, что я вместе со своей семьей могу трудиться над общим большим делом.