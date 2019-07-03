«Лучше было повесить его на дыбе?»: В Ростовской епархии объяснили назначение священника, устроившего ДТП, настоятелем храма

Официальный циркуляр, размещенный на сайте Ростовской епархии за подписью митрополита Меркурия о назначении иерея Димитрия Кивилиди, штатного священника храма Казанской иконы Божией Матери (Ростов-на-Дону) настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи в ст. Мишкинской (Аксайский район) - «с духовным окормлением общины верующих храма Рождества Пресвятой Богородицы х. Малый Мишкин», вызвала сильнейший резонанс и в СМИ, и социальных сетях.

Дело в том, что в январе 2017-го Димитрий Кивилиди, на тот момент 27-летний священник Благовещенского греческого храма, стал антигероем новостных лент, когда он ночью на своем кроссовере Mitsubishi АSX устроил массовое ДТП в пер. Халтуринском, врезавшись сначала в ВАЗ-21099, а затем протаранил еще семь припаркованных автомобилей. В той аварии пострадали женщина и 8-летний ребенок, ехавшие вместе с Кивилиди, а сам он, как выяснилось, был пьян.

Буквально сразу после этой истории Кивилиди, решением главы епархии, был отстранен от церковного служения. Но через четыре месяца, как стало известно, он раскаялся и получил прощение. И ему вновь разрешили служить.

ДТП действительно было жестким, пострадали в нем два человека. Фото:Фото: группа ВК "Это Ростов! Типичный Ростов-на-Дону" / сайт blagorostov.ru

И вот, спустя два года, он получил назначение — с повышением.

«Комсомольская правда» задала вопросы, которые озвучивают в соцсетях люди, официальному представителю Донской митрополии Игорю Петровскому.

Публикуем наш диалог без купюр.

«ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА КАЗНИТЬ ВИНОВНОГО ЖЕСТЧЕ, ЧЕМ ГОСГОРГАНЫ?»

- После ДТП с участием Кивилиди сообщалось, что он отстранен от служения и будет церковный суд. Каким было наказание?

- Открою вам непостижимую для журналиста тайну. Само по себе вождение в пьяном виде за рулем не является тяжким каноническим преступлением в том случае если оно не имело своим следствием убийство человека. Подчеркиваю на всякий случай обе части этого тезиса! Это безусловно тяжелое преступление с точки зрения административного кодекса. Однако и там предусмотрены градации: повторное пьяное вождение, ДТП с жертвами и проч. Всегда обращают внимание на обстоятельства, на степень вины при общей строгости закона. Чуждое сантиментов государство не спешит казнить проштрафившихся водителей со всей суровостью. Так на каком основании церковь должна казнить виновного человека с большей жестокостью, чем госорганы? Я не говорю о принятии этого поступка, или о его покрывании. Такое недопустимо. Я говорю о степени адекватности тех, кто чуть ли ни жаждет человеческой крови в этой бескровной аварии. Как гражданин РФ Дмитрий Константинович Кивилиди подвергся всем санкциям и наказаниям.

- А как священник?

- И как священник - отец Димитрий получил меру наказания, которая также вполне адекватна его проступку – он был отправлен в запрет, т.е. ему было запрещено совершать все священные действия вплоть до окончания епитимьи, наложенной на него митрополитом. Запрет в священнослужении – это предпоследняя по строгости каноническая мера наказания. Следующая за ней ступень – извержение из сана, считайте что по-светски – смертная казнь. Я понимаю, некоторым доставило бы радость, если бы священника, совершившего проступок, повесили бы на дыбе и сломали ему жизнь. Подумаешь, судьба человека, такой пустяк. Заголовок в газетке, не более. Завтра никто даже не вспомнит как его звали. Но церковь, прежде всего, должна думать не о зрителях с попкорном, удобно разместившихся в этом амфитеатре, ждущем крови, а о человеческой душе, над которой вершится суд. Во всем должна быть мера и разумность, а не навязываема нашему обществу жестокость толпы.

Официальный представитель Ростовской епархии Игорь Петровский считает, что сенсацию "высосали из пальца". Фото: личный архив героя публикации.

«ПРОСТО ЗЛАЯ ЛОГИКА ЛУЧШЕ ПРОДАЕТСЯ»

- В итоге он вернулся в служение. Стало быть, все - прощен?

- Два года прошло с той поры. Подчеркиваю, два! Сами подумайте, можно за два года простить человека, который никогда ранее не был замечен в бытовом пьянстве, у которого были самые хорошие отзывы на приходе от людей? Кто-то скажет – нет, нельзя. Мол, если я прихожу на исповедь, мне-то точно можно многое простить, вникнуть в обстоятельства положения, принять во внимание особенность жизненного пути, не забыть про сопутствующие факторы и смягчающие причины. Да и вообще, церковь – это про прощение. А вот если священник, который принимает у меня исповедь совершит хотя бы десятую часть того, в чем я каюсь – вот его-то шельмовать надо пожизненно. Это злая логика, она чужда и Христу, и Евангелию, и Церкви, хотя хорошо продается сегодня на рынке информационных услуг. Когда обществу прививают недоверие к слову «прощение», хочется вспомнить слова из фильма Джона Макдоноха «Голгофа», из последнего разговора отца Джеймса с дочерью. Слова, которые звучат словно диагноз тому легиону злопыхателей, что третий год не могут оставить отцу Димитрию его проступок. Отец Джеймс в том фильме говорит: «Мне кажется, что слишком часто говорят о грехах и недостаточно о добродетелях». Дочь уточняет: «Может ты прав, папа... А какая для тебя главная?» И священник заключает: «Умение прощать серьезно недооценивают».

- Главный вопрос, которые муссируется в СМИ, в комментариях: Кивилиди же совершил серьезный проступок, так почему ему доверили вновь быть настоятелем, насколько это справедливо - с точки зрения морали, прежде всего?

- Вы совершенно правы, говоря что «муссируют в СМИ». Вся эта шумиха, совершенно не про «преступление и наказание», это, скорее всего, про «журналистику, которую мы заслужили». Вот смотрите, во вторник в 11 часов дня на сайте епархии появляется указ о назначении отца Димитрия на приход в деревню. Уже через два часа наши коллеги выстреливают сенсацию: «Священника, устроившего «пьяное» ДТП в центре Ростова, назначили настоятелем храма». Во-первых, расчет на то, что не все полезут внутрь новости, где узнают, что устроил он это ДТП уже два года назад, а не давеча третьего дня. А во-вторых, не просто сенсацию высосали из пальца, сам подход к данной теме мне кажется по-человечески подлым.

Кивилиди активно вел свою страницу в соцсетях, но после скандала удалил ее. Здесь он - с заслуженным артистом России Эвклидом Кюрдзидисом.

«ОН УЖЕ СТО РАЗ РАСКАЯЛСЯ, НО ЖУРНАЛИСТАМ ЛУЧШЕ ПОПРЫГАТЬ НА ЧЕЛОВЕКЕ ДВУМЯ НОГАМИ»

- А почему так резко вы, Игорь Павлович, сейчас высказываетесь? Сразу - «подлость». По-моему, это уже перебор, нет?

- Ну, давайте подумаем, совершил человек проступок, был наказан, прошли годы. За это время он прошел период церковного наказания, закончился срок государственных санкций к нему, ему вернули права, он восстановился в служении, все осознал, сто раз раскаялся в содеянном, порядочно себя вел, примерно служил, жизнь продолжается. Но нет же. Наша журналистика ничего никому не прощает, и общество учит тому же. Увидели знакомую фамилию, и давай по-новому прыгать двумя ногами на человеке. Он что такого пожизненно катастрофического совершил? Покусился на жизнь президента, сожрал в ночи ребенка, разорвал собаку на глазах у старушки? Ему дышать-то вообще можно с нами одним воздухом? Думаю, что отечественная пресса в погоне за трафиком, рейтингом и рекламными деньгами уже окончательно теряет не только совесть, но и ум. Населению подают назначение священника настоятелем, как будто он получил от митрополита путевку в Таиланд с полным пенсионом.

- Да, но он стал настоятелем храма...

- Станица Мишкинская, это всего три тысячи человек жителей, не самая радужная инфраструктура, храма нет, службы совершаются в здании бывшего сельского магазина. Там пахать надо, как лошадь ломовая, строить нормальный храм, встречаться с людьми, вникать во всем их трудности. Но населению об этом знать не надо. Это не продается. А продается история про пьяного попа, который получил повышение. В этом и свинство современной журналистики. Они людей за скот держат, в погоне за рейтингом. Это вообще не журналистика, стыдно даже такое слово применять. Простите, я, может, отойду от принятых форм, но хочу пожелать отцу Димитрию успехов в предстоящем пастырском труде. Жизнь прожить - не поле перейти, всякое бывает, за все надо платить. Но оплатив, нужно жить дальше.