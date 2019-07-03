На границе с Украиной обнаружен танк-«призрак» и погибший экипаж

В Ростовской области, на границе с Украиной, поисковики обнаружили советский танк, который был подбит, скорее всего, в 1943 году, когда наши войска погнали с донской земли фашистских захватчиков.

По найденным фрагментам удалось установить, что это КВ-1. Тот самый, который получил у немцев прозвище Gespenst – «призрак», поскольку снаряды стандартной 37-мм противотанковой пушки вермахта чаще всего не оставляли на броне даже вмятин. Легендарный КВ-1 является таким же символом победы советских войск в Великой Отечественной войне, как и «тридцатьчетверка».

- Сейчас работаем на месте гибели этого тяжелого танка, - рассказал Андрей Кудряков, лидер поискового движения «Миус-Фронт». - Среди разорванного железа - танкисты - члены экипажа. Они погибли вместе со своей машиной от взрыва боекомплекта.

Буквально в нескольких метрах поисковики также обнаружили останки немецкого пулеметчика. Он лежал лицом вниз, рядом с ним - каска и части оружия. Личность погибшего возможно удастся установить, так как сохранился его жетон (он будет передан немецкой стороне). Не исключено, что вскоре будут сделаны новые находки. Поисковики намерены работать на линии Миус-Фронта до завершения сезона.

mius_front Найденный танк КВ-1.

Напомним, Миус-фронт - оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны, который был создан в декабре 1941 года. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, затем проходила по реке Миус, что и дало название. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж: с декабря 1941 по июль 1942 года, и с февраля по август 1943 года. Им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. По некоторым данным, общие потери Красной армии на Миус-фронте составили около 150 тысяч человек.

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