2019-05-01T17:42:12+03:00
Общество

Евангелие и рейхсмарки: под Ростовом поисковики нашли послание немецкого пулеметчика тем, кто отыщет его тело

Личные вещи погибшего штрафника пролежали в земле больше 75 лет [фото, видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Деньги лежали в коробке из-под пулеметных лент. Фото: движение "Миус-Фронт".Деньги лежали в коробке из-под пулеметных лент. Фото: движение "Миус-Фронт".
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Под Ростовом поисковики обнаружили в окопе опорного пункта Миус-фронта личные вещи немецкого пулеметчика, которые он спрятал в ящик из-под лент. В стальной несгораемой коробке находились деньги (около 100 рейхсмарок), Евангелие и карта берлинского метро 1942 года. Они прекрасно сохранились, пролежав в земле больше 75 лет.

- Судя по маркировке на алюминиевых ящиках, они принадлежали штрафному подразделению 6 армии Вермахта, - рассказал «КП-Ростов» Андрей Кудряков, лидер движения "Миус-Фронт". - На ящиках белой краской была выведена цифра 666. Таким же был и жетон, который носили на груди немецкие штрафники. Внутри одного из ящиков мы обнаружили Евангелие, в которое немецкий солдат вложил карту метро города Берлин 1942 года и бумажные Рейхмарки (деньги 3 Рейха - с 1924 по 1948 год).

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Клад немецкого пулемётчика обнаружили в ящике из-под пулемётных лент.
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Поисковики считают, что пулеметчик спрятал Евангелие и деньги в несгораемом ящичке не просто так.

Скорее всего, что штрафник-пулеметчик, понимая что погибнет (по опорному пункту била наша легендарная «Катюша»), оставил Святое Писание и рейхсмарки тем людям, кто найдет его тело.

"Миус-Фронт": нашли личные вещи немецкого пулеметчика.

Поисковики пока не знают, как поступят с находкой. Фото: движение "Миус-Фронт".

Поисковики пока не знают, как поступят с находкой. Фото: движение "Миус-Фронт".

- Полагаем, чтобы нашедшие заказали молебен по погибшим и поставили свечи в их память, - говорят в патриотическом объединении. - Теперь даже не знаем как быть с деньгами этого пулеметчика.

Напомним, Миус-фронт - оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны, который был создан в декабре 1941 года. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, затем проходила по реке Миус, что и дало название. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж: с декабря 1941 по июль 1942 года, и с февраля по август 1943 года. Им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. По некоторым данным, общие потери Красной армии на Миус-фронте составили около 150 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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