В Ростове-на-Дону хотят создать десять новых пешеходных зон

Жители Ростова-на-Дону в социальных сетях начали активно обсуждать новые проекты, которые предлагают чиновники и эксперты по формированию комфортной городской среды. В донской столице, где, увы, парков и зеленых зон не очень много, хотят создать десять пешеходных территорий, где жители могут отдыхать и гулять с детьми.

В списке - центральная часть Ростова-на-Дону, Западный, Северные районы и Сельмаш. Эксперты поясняют, что в условиях донской столицы, которая является самым компактным российским городом-миллионником, сложно создать исключительно новые пешеходные улицы, потому проезд автомобилей предусмотрен, но имеются зоны с «ограниченным транспортным движением».

- При выборе территорий будущих пешеходных зон использовался принцип так называемого «общественного запроса», то есть приоритет отдавался тем, где уже сложились востребованные маршруты, связывающие различные общественные, социальные, рекреационные объекты с существующими жилыми домами, - пояснили в администрации города.

И еще. Фото: администрация Ростова

Предлагаемые варианты, как и сам список, неокончательные. Разработчики (департамент архитектуры и градостроительства совместно с Донским государственным техническим университетом) готовы обсуждать, дорабатывать и улучшать, для этого в администрации города создана рабочая группа. Процесс быстрым не обещает быть, так как в дальнейшем необходимо не только разработать окончательную проектно-сметную документацию (размер бюджета проекта пока неизвестен), но и внести изменения в генеральный план города.

Так разработчики увидели новые зоны. Фото: администрация Ростова

КОНКРЕТНО

Предлагаемые пешеходные зоны (список на стадии обсуждения):

* проспект Мира (от площади Мира до улицы Ильича);

* улица Сержантова (от проспекта Сельмаш до улицы Металлургической);

* улица Зорге (разделительная полоса от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до улицы Еременко);

* пешеходная часть вдоль проспекта Стачки (от Тружеников до Зорге);

* пешеходная часть вдоль Малиновского (от Еременко до Западной);

* пешеходная часть вдоль переулка Медный (от Стачки до Профсоюзной);

* переулок Газетный (от Красноармейской до Максима Горького);

* пешеходная часть вдоль Малюгиной (от переулка Островского до Халтуринского);

* пешеходная часть вдоль Московской (от Соборного до Буденновского);

* лестничный спуск в створе проспекта Чехова (от Седова, 8 до ул. Береговой, 53);

* бульвар Комарова;

* бульвар Новоселов (от Волкова до гимназии №76).