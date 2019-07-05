В Ростовской области собираются добиться уменьшения ставки по ипотеке ниже 8 процентов

Тему реализации национального проекта «Жилье и городская среда» обсудили в рамках круглого стола в Ростове-на-Дону, за которым собрались эксперты, представители органов власти, общественных организаций и строительного бизнеса.

- Буквально две недели назад, в ходе Прямой линии с Президентом России, Владимир Владимирович (Путин) обозначил, что необходимо обратить особое внимание на реализацию национальных проектов, - напомнил вице-спикер ЗС РО Александр Скрябин, возглавляющий комитет по строительству, который, собственно, и выступил инициаторов прошедшей дискуссии. - У нас в регионе — одиннадцать нацпроектов, которые реализуются уже сегодня на базе почти полусотни областных программ. В частности, национальный проект «Жилье и городская среда», который мы обсуждаем, состоит из четырех региональных - «Жилье», «Ипотека», «Формирование комфортной городской среды» и «Снижение количества жилья ненадлежащего качества». Кстати, как раз сегодня в Москве проходит «Урбанистический форум-2019», где речь идет, в том числе, и о комфорте проживания в крупных городах.

По его словам, на достижение поставленных Федерацией задач регионам, в том числе, Ростовской области, предстоит потратить колоссальные суммы денег, благодаря которым предстоит добиться, прежде всего, улучшения качества жизни населения.

В частности, только на раздел «благоустройство общественных территорий» в текущем году предусматривается выделение почти 2,4 млрд рублей, за счет которых нужно будет привести в порядок 54 таких пространства (в 36 муниципалитетах) — и большинство из них это либо победители «профильного» областного конкурса, либо определенные по итогам рейтингового голосования самими гражданами.

- Это решение (о конкурсном отборе. - прим. авт.) было передовым, поскольку в нашем регионе такой конкурс стал проводиться раньше появления соответствующего федерального аналога, - отметила, в свою очередь, председатель парламентского комитета по информполитике Светлана Мананкина. - Огромное спасибо руководителям донских муниципалитетов, которые за два последних года, участвуя в федеральном конкурсе, привлекли на благоустройство территорий почти полмиллиарда рублей.

В ходе обсуждения участники круглого стола приняли решение рекомендовать региональному МинЖКХ совместно с местными властями рассмотреть возможность более широкого привлечения специалистов - архитекторов, градостроителей, ландшафтных инженеров и дизайнеров к обсуждению проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований. Плюс, полагают эксперты, важными являются задачи создания эффективной системы содержания уже появившихся зеленых насаждений в городах и райцентрах, а также обеспечения учета в составе проектов благоустройства региональных климатических, исторических и архитектурных особенностей поселений Ростовской области.

Между тем, признал Александр Скрябин, и проблемных моментов по реализации нацпроектов на данный момент хватает, и их тоже предстоит решать.

- В частности, вопрос обеспечения жильем семей с небольшим достатком — тема, требующая самого пристального вопроса, как и ипотечный вопрос: стоит задача сделать ставку по жилищным кредитам менее 8 процентов, а это требует дополнительного обсуждения, - подчеркнул депутат. - Далее - увеличение количества вводимого жилья тоже стоит на повестке, есть свои сложности — вот недавно, к примеру, мы обсуждали зоны с особым использованием территорий.

Александр Скрябин сообщил, что по итогам круглого стола подготовлен ряд важных рекомендаций. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

Впрочем, он отметил, что донские парламентарии на постоянной основе ведут мониторинг реализации национальных проектов, и здесь большую роль играет так называемый «депутатский треугольник» (взаимодействие депутатов федерального, регионального и местного уровней), который выступает эффективным механизмом в этой работе, позволяющим оперативно реагировать на возникающие сложности.

По итогам заседания были приняты еще две рекомендации.

Во-первых, в адрес областного Минстроя — сделать максимум возможного для принятия дополнительных мер по обеспечению доступности жилья, в том числе, речь идет о создании условий для строительства стандартного жилья, о формировании рынка арендного жилья, об оказании поддержки семьям, имеющим трех и более детей, об улучшении жилищных условий (включая предоставление целевой субсидии взамен земельного участка).

Во-вторых, комитету ЗС РО по строительству, совместно с профильным ведомством, предстоит подготовить проект обращения Заксобрания в Госдуму о корректировке федерального законодательства в части дополнения понятия «трудной жизненной ситуации», при которой заемщиком может быть «приостановлено исполнение обязательств кредитного договора по займам, не связанным с осуществлением заемщиком предпринимательской деятельности».