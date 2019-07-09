Спикер донского парламента прокомментировал инициативу о возврате прямых выборов мэра Ростова-на-Дону

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко высказал свое мнение относительно поступившего в донской парламент от фракции «Справедливая Россия» законопроект о возврате прямых выборов глав администраций муниципалитетов (естественно, прежде всего, речь идет о процедуре определения градоначальника Ростова-на-Дону).

- Надо отдавать себе отчет, что действующая в Ростовской области с 2014 года система назначения глав администраций муниципальных образований придумана не в Ростовской области, она реализована на основе требований федерального закона, - подчеркнул Ищенко. - Такая система действует в абсолютном большинстве регионов и муниципалитетов нашей страны. И с каждым годом число муниципальных образований, в которых применяется система назначения глав администраций, увеличивается!

По его мнению, при принятии «столь серьезного решения как переход к другой системе», в первую очередь необходимо просчитать все его стороны.

- Вряд ли кто-то готов сегодня ответственно ответить на вопрос о стоимости такого решения, - полагает спикер донского парламента. - По самым скромным подсчетам экспертов, переход к выборам глав муниципалитетов будет стоить бюджету от 250 до 500 миллионов рублей. У этого решения есть и другие не очевидные на первый взгляд, стороны, которые нужно изучить и проанализировать.

Вместе с тем, пояснил Александр Ищенко, категорически отвергать инициативу Заксобрание не будет.

- Проект закона внесен, и ему еще предстоит пройти экспертизу правового управления и рассмотрение на профильном комитете Законодательного собрания, - отметил он. - Безусловно, что две идеи – либо всенародно избранный мэр, либо избранный выборщиками профессиональный управленец, будут всегда в дискурсе о том, что же лучше. У каждой концепции есть очевидные плюсы и очевидные минусы. Проблема пока в том, что сиюминутно метаться из сторону в сторону – тоже не лучший вариант. В управлении городом важна определенность и возможность долгосрочного планирования. Согласен, что пока этого достичь не удалось. Депутаты будут рассматривать внесенный законопроект.

Прямые выборы мэров в донском регионе, напомним, были заменены конкурсным отбором сити-менеджеров пять лет назад. Первым городом, где это случилось, стал Азов: в сентябре 2014-го там апробировали этот вариант, а затем, уже в ноябре того же года, по аналогичной процедуре свой «управляющий», то есть глава администрации (функции главы города при этом отводятся руководителя представительного органа власти — гордумы), появился и в южной столице, им стал экс-вице-губернатор Сергей Горбань, которого спустя два года сменил бывший министр транспорта региона Виталий Кушнарев, но и он покинул этот пост минувшей весной.

К слову, институт сити-менеджеров — для России система вовсе не новая: это, по сути, те же председатели горисполкомов, существовавших в советское время с 1938 до 1990 года, и избирались они советами народных депутатов сроком на 2,5 года (до 1977-го на два года).