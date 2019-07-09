2019-07-09T23:37:58+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на улице произошла перестрелка: ранен один человек

Подозреваемых разыскивает полиция
Илья БОГОМОЛОВ
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В городе введен план «Сирена».В городе введен план «Сирена».Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня вечером, 9 июля, в Ростове-на-Дону на улице Жмайлова пятеро человек открыли огонь по машине, в которой находились мужчина и две женщины.

- Перестрелка произошла в 20:15. На асфальте следы крови. Было несколько выстрелов. Стреляли в мужчину - в живот, ноги, спину. Полиция и кинологи уже на месте, - рассказала в городском паблике одна из свидетельниц происшествия.

Двор, в котором произошла перестрелка. Фото из группы ВК "Ростов Главный".

Двор, в котором произошла перестрелка. Фото из группы ВК "Ростов Главный".

Как пояснил корреспонденту «Комсомольская правда Ростов» источник в правоохранительных органах региона, все началось с того, что две иномарки, предположительно Mercedes и BMW, подъехали к припаркованному автомобилю Nissan.

- Пятеро человек вышли из «Мерседеса» и «БМВ» и открыли огонь по автомобилю, в котором сидели мужчина-водитель и две женщины, - отметил собеседник издания.

В результате пострадал 45-летний водитель Nissan. Его отвезли в горбольницу № 20, сейчас врачи борются за его жизнь.

Злоумышленники же скрылись с места происшествия. В донской столице введен план «Сирена» - подозреваемых ищет полиция. Источник издания уточнил, что стрельба велась из травматического пистолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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