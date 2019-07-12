Хутор Старозолотовский получил золотую медаль на международном фестивале цветов

В Москве стартовал международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Дебютант международного фестиваля, хутор Старозоловский Константиновского района, завоевал золото со своей экспозицией, размещенной на площади всего в 50 квадратных метров. Ростовчане показали фрагмент донского уголка с красивой природой и куренем.

Слоганом Донской экспозиции стала старинная казачья поговорка «Для дорогого гостя и ворота настежь».

- Изначально нам выделили всего 25 кв.м. для экспозиции, но когда мы представили концепцию, то площадь увеличили до 50 метров,- говорит организатор донской экспозиции, член попечительского совета хутора Старозолотовский Константиновского района Ростовской области Ирина Узденова.

Дончане удивили москвичей казачьим бытом. Другой источник: организиторы фестиваля Moscow Flower Show

В экспозиции были представлены экспонаты из этнографического музея «Тихий Дон». В Москву из музея привезли колодец, калитку, лавку, стол, деревянную лошадь, ставни, окна. Плетень вокруг куреня тоже приехал из хутора. Донская площадка состоит из двух частей: природный донской сад с камышом, чабрецом. И выхоленный палисадник казачки с красивыми цветами вербеной, лилейником, подсолнухами. Кстати, подсолнухи везли из хутора в Москву, как и все остальные цветы и растения.

- Мы сразили своей энергетикой и тем, что у нас все настоящее. Все предметы привезены из Ростовской области. Видимо поэтому, входя в наш сад, посетители отмечали, что ощущали себя не в центре Москвы, а на Дону. И ждали, что сейчас к ним выйдет из куреня казачка, - рассказала Ирина Узденова.