Под угрозой банкротства в Ростовской области находятся 810 организаций и предприятий

В донском регионе наблюдается очевидный дефицит антикризисных менеджеров на уровне муниципалитетов — то есть, на том самом уровне, который наиболее близок к бизнесу. Такой вывод озвучил первый вице-спикер донского парламенте Андрей Харченко, возглавляемый которым комитет по бюджету, налогам и собственности и выступил инициатором круглого стола, посвященного «финансовому оздоровлению предприятий и организаций, имеющих признаки несостоятельности» (то есть — банкротства).

В дискуссии приняли также участие руководители всех фракций в ЗС РО, депутаты, представители министерств и ведомств Ростовской области, Федеральной налоговой службы, региональной Общественной палаты, банковской сферы, делового сообщества, научных кругов и, собственно, руководители предприятий.

- Главное негативное последствие банкротства — в том, что не все предприятия восстанавливаются, и люди лишаются работы, а бюджет недополучает налоги, - отметил Харченко. - И иногда банкротство ведет к так называемому «принципу домино»: то есть и другие, связанные с банкротом компании, начинают «складываться». В итоге все это влияет на инвестклимат в регионе в целом. Поэтому мы решили обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами, выслушать различные точки зрения и определить пути решения. Мы проанализируем все поступившие предложения и на их основе разработаем рекомендации, которые направим всем ответственным ведомствам.

Как стало известно, по состоянию на 1 июня текущего года, Арбитражным судом Ростовской области были введены процедуры банкротства в отношении 810 организаций и предприятий. Это, впрочем, как прокомментировал Харченко, лучше, чем было годом ранее - таковых насчитывалось 850, снижение на 4,7 процента.

Однако ситуация, в любом случае, несмотря на некоторое улучшение, требует пристального внимания — для чего, собственно, в регионе и действует коллегиальный орган при областном правительстве — специальная межведомственная комиссия, в состав которой входят представители исполнительной и законодательной власти, правоохранительные органы.

При этом, рассказала представитель регионального УФНС, некоторые структуры под видом проведения процедуры банкротства, пытаются уходить от исполнения своих обязательств.

И главная проблема — в том, что методы по реабилитации организаций, находящихся в тяжелой финансовой ситуации, практически не используются: из 810 предприятий внешнее управление применено только к десяти, а на 148 организациях введена процедура наблюдения. При этом подавляющее большинство предприятий находится под процедурой конкурсного производства: таковых 652, или 80,5 процента от общего числа.

Наибольшее количество банкротов находятся, при этом, в Ростове-на-Дону (в южной столице их насчитывается 410), Таганроге (68), Шахтах (45), Волгодонске (33), Новочеркасске (30), Батайске (24), Азове (13), а также в Аксайском (16) и Азовском (14) районах.

Участники дискуссии обсудили меры поддержки оказавшимся в затруднении компаниям. Фото: пресс-служба ЗС РО.

- Основная задача всех органов власти, которые отвечают за это направление, определить «диагноз» предприятию на самом раннем этапе, - подчеркнул депутат. - И если есть хотя бы намек на какую-то угрозу его дальнейшего экономического спада, необходимо сразу же принимать меры по выведению организации из финансового кризиса.

А для этого, по его словам, следует на уровне муниципалитетов готовить соответствующих специалистов — своеобразных антикризисных менеджеров, к которым за помощью могли бы обратиться предприниматели или руководители предприятий при первых же признаках ухудшения финансовой ситуации.

Кроме того, пришли к мнению участники круглого стола, необходимо, чтобы отраслевые органы исполнительной власти Ростовской области буквально на постоянной основе занимались анализом финансового состояния предприятий — дабы своевременно принимать меры по предупреждению их банкротства и восстановлению платежеспособности должников. В первую очередь, речь идет о компаниях, относимых к категории «социально значимых» - в том числе, те, что работают в сфере ЖКХ, ресурсоснабжения и т. д.

В настоящее время, уточнил замминистра имущественных и земельных отношений РО Александр Чекменев, в соответствующий перечень включены 482 предприятия.