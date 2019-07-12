2019-07-12T15:51:43+03:00
Общество

Дождь, гроза и град: спасатели предупреждают ростовчан о непогоде в выходные

На прогулки лучше брать зонтики, а машины не оставлять у деревьев
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове обещают дождьВ Ростове обещают дождьФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Ближайшие выходные жителям Ростова-на-Дону не стоит планировать отдых на природе, так как синоптики обещают дождливую погоду. Спасатели даже распространили предупреждение с просьбой быть осторожнее, так как гроза, ливни и град могут спровоцировать несчастные случаи и происшествия.

- В течение 12 и 13 июля ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра (до 23 метров в секунду), - говорится в официальном сообщении службы спасения, добавляя, что в Ростове-на-Дону во время ливня необходимо избегать низменных участков.

Водителей просят не забывать, что во время сильного ветра увеличивается количество происшествий, связанных с падением веток и деревьев, а также различных конструкций. Потому лучше машины оставлять подальше от зеленых насаждений.

- В грозу не надо прятаться под одиноко стоящим деревом, на открытой местности не разговаривать по мобильному телефону, - поясняют спасатели.

Схема: Дмитрий Полухин

Схема: Дмитрий Полухин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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