2019-07-15T17:38:03+03:00
Общество

Донские спасатели объявили штормовое предупреждение из-за дождей с грозой и градом

Непогода продержится в течение двух дней
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростов вернулась непогодаВ Ростов вернулась непогодаФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня синоптики прогнозируют дожди, причем сильные настолько, что спасатели объявили штормовое предупреждение. Жителей просят быть осторожнее, не забывать зонтики дома, а машины не парковать у деревьев.

- В период 17-22 часов и до конца суток 15 июля, в течение следующего дня, а также ночью и утром 17 июля местами в Ростовской области и Таганрогском заливе ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, - говорится в штормовом предупреждении ГУ МЧС России по Ростовской области. - В частности, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду.

. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения - не превышать скорость и не совершать резких маневров.

- При приближении к пешеходным переходам необходимо повышать свою бдительность и помнить, что на дороге могут появиться люди, а тормозной путь на мокрой дороге может быть увеличен, - поясняют донские автоинспекторы.

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Шквалистый ветер в Ростове - это всегда причина падения веток и деревьев на автомобили. Но в этот раз "летали" остановки, обрушился балкон, а торговые палатки в буквальном смысле кружили на Ворошиловском мосту. Ростовчане активно делились снимками в социальных сетях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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