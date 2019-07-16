Грузовик с реквизитом Филиппа Киркорова попал в ДТП в Ростовской области

Сегодня утром, 16 июля, в Ростовской области на трассе под Волгодонском (возле хутора Лагутники) произошло ДТП: в 5:30 на мокрой дороге грузовая фура съехала с обочины и застряла в кювете. В результате происшествия никто не пострадал, и это было бы самое неприметное ЧП в сводке спасателей, если бы автомобиль не перевозил реквизит для знаменитого шоу "#цветнастроениясиний" Филиппа Киркорова.

Накануне певец дал концерт в Волгодонске, а после этого весь реквизит его музыкальной программы погрузили в фуры и повезли в Крым, транзитом через Ростов-на-Дону. И вот в дороге случился неприятный казус, задержавший перевозку вещей артиста.

mchs_rostov Сегодня в 05.30 поступило сообщение о том, что на автодороге Волгодонск -Ольгинская (х. Лагутники) фура съехала с обочины. Видео @volgodonsk.news

- Прибывшие на место сотрудники 49 пожарно-спасательной части (станица Романовская) отбуксировали машину из кювета. Затем автомобиль продолжил движение, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Сам певец добрался в Ростов без происшествий, о чем несколько часов назад сообщил в Instagram. Позже он прокомментировал и новость о ДТП.

- Слухи о "перевернувшихся" фурах с оборудованием сильно преувеличены! - написал Филипп. - У нас все хорошо. Да, была проблема с одной из фур на скользкой дороге, но все живы и здоровы. Благодаря слаженным и оперативным действиям МЧС, все в порядке. Спасибо за беспокойство, до встречи уже завтра в Крыму!

Директор артиста тоже поспешил успокоить прессу, прокомментировав, что шоу в Крыму состоится.

fkirkorov Вот таким вот ярким Концертом и Премьерой Шоу ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ мы встретили середину Лета 2019!!!

Добавим, что после концерта Киркоров поблагодарил жителей Волгодонска и вспомнил, что последний раз был в этом городе аж 30 лет назад.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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