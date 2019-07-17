Опять «228»: в Ростове-на-Дону зоозащитница обвинила полицейских в подбросе наркотиков для вымогательства 5 млн рублей

Кошмар для 31-летней ростовчанки Валерии Студеникиной начался 20 июня, когда она возвращалась домой от стоматолога. Средь бела дня неподалеку от пл. Ленина к ней подскочили двое, подхватили под руки и затащили в серый Hyundai.

«ПРИВЕТ, ВАЛЕРИЯ! А ТЫ ТЕПЕРЬ - ЗАКЛАДЧИЦА»

- Да в ней весу-то — 45 килограммов, там и силы особой не надо, чтобы справиться! Просто забросили в салон, и все, - рассказал «КП» отец Валерии — Игорь Студеникин. - А там один забрал ее сумку, положил какой-то сверток, а второй ухмыльнулся и сказал: «Ну все, теперь ты у нас — закладчица». Она, конечно, начала возмущаться. И они повезли ее в сторону Северного кладбища. По пути оскорбляли, давили. Потом остановились и сказали: «Ты теперь либо сядешь, либо твой отец заплатит нам 5 лямов». Что интересно: они уже знали, что ее зовут Валерия (обращались по имени), называли имя ее младшего брата. Знали, что у нас есть квартира, что я езжу на BMW.

Надо сказать, что Игорь в свое время, с начала «нулевых», занимался бизнесом (агентские и экспедиторские услуги) и неплохо зарабатывал, потом дело стало идти похуже, и от него отказался. Но и сейчас тоже работает в одной неплохой компании — семья, в общем, не бедствует.

Девушку захватили неизвестные оперативники средь бела дня, а задержание оформили только к вечеру. Фото: личный архив семьи Студеникиных.

- До сих пор не могу понять, откуда «прилетело», - пожимает он плечами. - Но очевидно, что все не просто так. Просто бред: представить, что моя дочь — девочка совершенно домашняя, которая занимается всеми этими зверушками бездомными, ведет страницы для помощи им в соцсетях, вяжет одежку для собачек-кошечек, вдруг стала «закладчицей», как они утверждают.

Собственно, вот эти самые собачки-кошечки и стали - косвенно, конечно — одной из «улик». Дело в том, что Валерии разные неравнодушные люди, уверяет ее отец, переводили на банковскую карту мелкие суммы — в помощь зверушкам. А наркополицейские теперь утверждают, что это была оплата от наркоманов за «закладки».

- Еще одна чушь несусветная: там переводы были — по 250 рублей, в основном, не больше, - объясняет он. - За полгода набралось около 11 тысяч всего. Она их потом, соответственно, переправляла в организации, которые зоозащитой занимаются, или покупала корм, чеки тоже есть. Мы бросили клич после ее задержания, и благотворители, кто переводил деньги, уже откликнулись... Да и вообще — ну ведь глупости же! Что - «доза» стоит каких-то 250 рублей?! Я уж выяснил тут, пока вся эта ерунда длится, что закладчикам платят по тысяче и больше... Ну и логика же должны быть! Не бедствуем мы, в конце-то концов, чтобы ради этих несчастных пары сотен она стала бы рисковать!

«ЕЕ ПРОСТО СЛОМАЛИ»

Кто-то сразу проведет аналогии с нашумевшим делом журналиста Голунова, которого столичные наркополицейские внаглую схватили на улице, подкинули пакетики с наркотой, но — прокололись на топорности оперативной работы. Там все оказалось фикцией, без доказательств и улик, зато — при большом общественном резонансе, и МВД вынуждено было включить «заднюю передачу». Дело рассыпалось, а под следствие попали сами оперативники.

С задержанием Студеникиной получилось иначе.

- Ее повезли в совсем другой район города, в Западный жилмассив, там передали уже с рук на руки, как говорится, начальнику отдела наркоконтроля, - продолжает Игорь Студеникин. - Тот, в свою очередь, тоже начал прессинговать: мол, признавайся, иначе будет хуже. А признаешься — все нормально, отец деньги заплатит, мы выпустим тебя. И сломали в итоге. Она согласилась на их условия. Ее отвезли на ул. Гастелло, где она в жизни-то никогда не бывала прежде, заставили сделать те самые «закладки» - причем, это происходило чуть ли не под окнами РОВД, в каких-то сотне метров от здания полиции. А уже вечером ей оформили административное задержание, «обнаружив» пакетики, которые подбросили еще раньше, когда ее фактически похитили днем. А до этого позвонили мне...

Скриншот со страницы Валерии: здесь все ясно, кажется.

Кстати, это можно проверить: звонок на мобильный Студеникину поступил 20 июня в 20.21, а вот официальное задержание, по протоколу, состоялось в 20.30.

- Предложили заплатить деньги — 5 миллионов. Я отказался. Тогда они уже на следующий день, собрав следственную группу, «нашли» те закладки, которые Лере пришлось сделать накануне по их указке, - утверждает Игорь Студеникин. - Но так грубо все сделали, просто ужас. Написали, например, что «изъяли в ходе личного досмотра», а она двое суток просидела в их «клетке»... с электрошокером в кармане (Лера носит его для самозащиты после нападения на нее несколько лет назад). То есть, как это получается: наркоту в пакетиках нашли, а вот практически оружие — нет? И еще один дурацкий эпизод был, уже в час ночи 24-го июня, когда начальник наркоконтроля приходил делать со своим подчиненным к нам обыск, в комнате Валерии, и забыл у нас сумку с табельным оружием...

ПО ДЕЛУ СМЕНИЛОСЬ УЖЕ СЕМЬ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

В отношении Валерии Студеникиной сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере», конкретно — распространение почти трех граммов амфетамина.

Суд постановил отправить ее в СИЗО до 21 августа.

Характерно, между тем, что по делу Валерии Студеникиной сменилось уже семь следователей, а почему — непонятно.

- И вообще до сих пор не выяснилось, кто именно мою дочь захватил тогда, 20 июня, днем — до того, как ее оформляли официально, - говорит отец зоозащитницы. - В общем, масса вопросов.

Уже три недели ростовчанка находится за решеткой. Фото: личный архив семьи Студеникиных.

- Действия как неустановленных сотрудников полиции, так и тех, чьи фамилии известны, были направлены на совершение преступления в отношении Студеникиной - похищение, вымогательство и, как результат - незаконное привлечение к уголовной ответственности, - считает адвокат ростовчанки Ольга Трофимова. - Действовали они из личной заинтересованности, видимо желая приукрасить, и улучшить показатели. А требование о взятке в 5 млн рублей было озвучено 20 час. 21мин. в телефонном разговоре с ее отцом, еще до доставления Валерии в дежурную часть ОП-2 и до момента обнаружения и изъятия у нее, насильно помещенных в личные вещи, наркотиков («два зеленых свертка с наркотическим веществом»). То есть до составления протокола полицейским было достоверно известно, что у Студеникиной, в случае отказа отца передать взятку, будут обнаружены наркотические средства.

Вопросы, к слову, появились не только у родственников и адвоката зоозащитницы.

Уже известно, что в региональном главке МВД начали служебную проверку оперативников, участвовавших в этом деле. Плюс к ситуации подключился и Следком.

- Проводится проверка по заявлению о вымогательстве со стороны сотрудников полиции у отца девушки, - сообщили «КП» в управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

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