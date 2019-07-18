Три спасатели и веревка: в Ростовской области выручили козла, упавшего в 17-метровый колодец

Жители небольшого хутора Дубравный, что в Цимлянском районе, два часа переживали за местного козла. Борька случайно провалился в 17-метровый колодец, откуда не смог ни сам выбраться, ни с помощью хуторян. Орал так, что сердце у людей разрывалось, а ничего сделать не могли. Благо, кому-то пришла в голову мысль позвонить «112».

- Диспетчер ЕДДС Цимлянского района сообщил спасателям о том, что на окраине хутора в колодец упал козел, - рассказали подробности в областной службе спасения на водах. - Прибыв на место, начальник подразделения и спасатели едва смогли рассмотреть на дне животное. Проблема была в том, что диаметр колодца составлял не более полуметра, поэтому спускаться за животным было рискованно.

Животное благополучно вытащили из глубокого колодцаФото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

Решили ловить Борьку на петлю - накинуть веревку на рога и вытащить на поверхность. Пусть и не сразу, по задумка удалась. Спасатели говорят, что козел большая умница. Видимо, догадавшись, что люди наверху хотят помочь - не сопротивлялся и почти безропотно вынес дискомфортный, но спасительный подъем. Первичный осмотр Борьки показал, что операция прошла благополучно, козел не пострадал, вполне может продолжить прогулки в поисках сочной травки. А хуторянам спасатели рекомендовали закрыть колодец от греха подальше, чтобы случайно кто-нибудь не провалился.

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