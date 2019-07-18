2019-07-18T11:35:58+03:00
Общество

Три спасатели и веревка: в Ростовской области выручили козла, упавшего в 17-метровый колодец

Операция по спасению длилась два часа
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Козла спасали три часаКозла спасали три часаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Жители небольшого хутора Дубравный, что в Цимлянском районе, два часа переживали за местного козла. Борька случайно провалился в 17-метровый колодец, откуда не смог ни сам выбраться, ни с помощью хуторян. Орал так, что сердце у людей разрывалось, а ничего сделать не могли. Благо, кому-то пришла в голову мысль позвонить «112».

- Диспетчер ЕДДС Цимлянского района сообщил спасателям о том, что на окраине хутора в колодец упал козел, - рассказали подробности в областной службе спасения на водах. - Прибыв на место, начальник подразделения и спасатели едва смогли рассмотреть на дне животное. Проблема была в том, что диаметр колодца составлял не более полуметра, поэтому спускаться за животным было рискованно.

Животное благополучно вытащили из глубокого колодца Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

Животное благополучно вытащили из глубокого колодцаФото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

Решили ловить Борьку на петлю - накинуть веревку на рога и вытащить на поверхность. Пусть и не сразу, по задумка удалась. Спасатели говорят, что козел большая умница. Видимо, догадавшись, что люди наверху хотят помочь - не сопротивлялся и почти безропотно вынес дискомфортный, но спасительный подъем. Первичный осмотр Борьки показал, что операция прошла благополучно, козел не пострадал, вполне может продолжить прогулки в поисках сочной травки. А хуторянам спасатели рекомендовали закрыть колодец от греха подальше, чтобы случайно кто-нибудь не провалился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области корова чуть не померла с голоду, застряв в грязи

Очевидно, животное хотело попить воды, но не ожидало, что провалится в вязкую землю на берегу. Судя по худобе, оно провело в "ловушке" несколько дней. Но небезразличные люди не дали корове умереть от голода и жажды (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хождение по мукам с «травматом» и «Сайгой»: как я за четыре дня продлил разрешение на оружие
Спецкорр КП на себе проверил, как работает ужесточающийся с каждым годом «Закон об оружии» и за четыре дня прошел бюрократический квест по лицензионно-разрешительной системе
Новости 24
В Шахтах мужчина пытался выдать убийство друга за несчастный случай
Он существует: экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова "засветила" в Instagram любимого мужчину
На западной окраине Ростова-на-Дону на сутки отключили воду
«Роскошная»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в сногсшибательном купальнике порадовала поклонников
Размер стипендии с 1 сентября 2019 в Ростове-на-Дону: рост составит 4,3 процента
«Вот это улов!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном мини отправилась на рыбалку
В Ростовской области завершается уборка ранних зерновых
Сбежавшие из Ростова-на-Дону полицейские дали в Украине интервью
Ростовчан просят сообщать чиновникам о строительных свалках в городе
В Ростовской области у должника забрали дорогой внедорожник Ssangyong Kyron, который он взял в кредит
Весной 2019 года Ростовская область направила на службу 4890 призывников
В Ростове-на-Дону определены зоны охраны для шести старинных зданий
«Боже как мило!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько прочла стихотворение завистникам
В Ростове-на-Дону суд вернул городу землю, выведенную из его владения аферистом и распроданную по частям
Чиновники и строители "Ростов-Арены" судятся из-за сорняков вокруг стадиона