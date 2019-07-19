Дороги, благоустройство, газификация: в Ростовской области жители смогут сами решать, на что тратить казенные деньги

На ближайшем заседании донского парламента, намеченном на 25 июля, депутаты, как ожидается, примут (причем, в двух чтениях) законопроект, которому предстоит, по всей видимости, в значительной мере изменить ситуацию в регионе по «маленьким проектам» - то есть, тем, что касаются не больших городов, а муниципального и, скорее, даже местного уровня.

Речь идет о запуске так называемого «инициативного бюджетирования» - когда людям самим предоставляется право определять, на что следует потратить казенные деньги конкретно в их, например, селе или хуторе. И то, как именно это будет происходить, обсудили в ходе общественных слушаний — уже вторых по счету, посвященных этой теме (первые состоялись весной, когда был представлен, собственно, концепт будущего нормативного акта).

- В своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу поддерживать инициативы граждан, особенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни, - напомнил первый вице-спикер ЗС РО Андрей Харченко, возглавляющий парламентский комитет по бюджету. - И одним из механизмов привлечения граждан к участию в государственном и муниципальном управлении является механизм реализации практик инициативного бюджетирования.

Если коротко, то это самое «инициативное бюджетирование» – возможность поддержать финансами из казны общественно-полезные идеи, предложенные самими гражданами. Разумеется, это не будет происходить в виде «волеизъявления», вроде - «вот у нас нужно сделать то-то, поэтому дайте столько-то денег». Нет: сначала жители выносят свои предложения на голосование, а уже потом лучшие из них отбираются властью и реализуются — преимущественно, за счет бюджетных средств. Впрочем, это общемировая практика, которая уже пару лет используется и в России, но пока подобный закон принят, в качестве «пилотного», в четырех регионах страны: в Ростовской области учли их практику, взяв на заметку подводные камни и недочеты, и выработали свой, который прошел дополнительно и через процедуру общественного контроля в виде слушаний.

- Новый закон принимается по инициативе губернатора Василия Голубева, - отметила председатель комитета ЗС РО по информполитике Светлана Мананкина. - Это позволит оказывать за счет областного бюджета финансовую поддержку инициативам жителей, направленных на решение вопросов местного значения, включая благоустройство, культуру, образование, ремонт дорог, газификацию, водоснабжение и так далее.

Предварительно проект закон нового закона дважды прошел через процедуру общественных слушаний. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

Что касается отбора проектов, то это будет проходить на конкурсной основе — и даже на двух уровнях, муниципальном и региональном. Среди критериев - актуальность и социальная значимость, степень участия жителей, наличие технической документации, права собственности на объекты, имущество. Впрочем, в дальнейшем эти условия должны детализировать уже по конкретным показателям органы исполнительной власти региона.

В соответствии с текстом нового нормативного акта, финансовую поддержку, в рамках инициативного бюджетирования, будут направлять в виде субсидий местным бюджетам.

Максимальная сумма финансирования и срок реализации одного проекта ограничены, это 2 млн рублей и один год, не более, а нижний порог финансового участия в его реализации от инициаторов (физических и юридических лиц, выражаясь официальным языком) составит 5 процентов. Единственно — в ходе первого конкурсного отбора доля софинансирования со стороны граждан выйдет меньше — всего 1 процент от стоимости проекта.

- Сколько всего придется выделять из бюджета на это дело в год, мы оставим решать правительству Ростовской области, - добавила Мананкина. - Но, по подсчетам депутатов, понадобится не менее 300 млн рублей.

Как предполагается, буквально сразу после принятия закона в окончательной редакции предстоит процесс конкурсного отбора первых инициатив «с мест», чтобы успеть, соответственно, заложить деньги на их реализацию на 2020 год.