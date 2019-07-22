«Настоящий человек, защитник шахтеров и народный депутат»: в Шахтах открыли памятную доску Владимиру Катальникову

20 июля Владимиру Катальникову — шахтеру, профсоюзному лидеру горняков, ученому, депутату Ростовского обласовета, трех созывов Госдумы и двух созывов Законодательного собрания Ростовской области — исполнилось бы 68 лет.

Конечно, говорят его друзья, на день рождения вновь пришли бы многие из тех, с кем он работал в разное время, а еще больше - тех, кому его неиссякаемая энергия помогла в жизни. Они наверняка говорили бы ему теплые слова, благодарили, вспоминали непростые годы, через которые им вместе пришлось пройти.

И они пришли - родные, близкие и друзья, депутаты Государственной думы и донского парламента, шахтеры... Но не на празднование, а - на открытие мемориальной доски в память о Владимире Катальникове: год назад, 6 июня 2018-го, его не стало — трагический случай оборвал его жизнь. Они принесли цветы — к мраморной табличке, установленной на здании Шахтинского филиала Южно-Российского государственного политехнического университета им. Платова, где Владимир Дмитриевич многие годы работал профессором кафедры «Гуманитарные и социальные науки».

Люди говорили о нем - выходце из рабочей среды, талантливом самородке, который без чьей-либо помощи, сам, своим трудолюбием, принципиальностью и умением учиться, прошел путь от подземного электрослесаря до профсоюзного лидера юга России и депутата.

К мемориальной доске друзья, близкие и соратники депутата принесли цветы. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

- Мы с ним ведь родом из одного поселка города Шахты – поселка шахты им. Петровского, - вспоминал первый вице-спикер ЗС РО Сергей Михалев, возглавляющий комитет по соцполитике, которым ранее руководил сам Катальников. - После ПТУ он получил распределение в Гуково, был рабочим очистного забоя в знаменитой бригаде Харченко, будущего Героя Социалистического Труда. Потом долгое время работал на шахте «Аютинская». Тогда углепром как раз переживал период автоматизации, и он, электрослесарь, начал заниматься шахтной автоматикой. И достиг таких высот, что в случае поломки, с которой шахтеры не могли справиться самостоятельно, Катальникова буквально будили среди ночи, просили помочь. И я тоже, будучи тогда директором шахты «Майской», звал его к себе, и он приезжал и всегда оперативно устранял неисправность.

Что отмечали все — Катальников, уже став профсоюзным лидеров горняков, депутатом, никогда не заносился, разговаривая на равных и с простым рабочим, и с министром, и с президентом.

А еще он был бескомпромиссным в вопросах, которые касались защиты прав трудящихся.

- Было время, когда на «Ростовугле» задолженность по зарплате достигала трех миллиардов рублей – долг за 8-9-месячный период, и Катальников выступал в роли постоянного раздражителя, держал проблему на контроле, - говорит Михалев. - И ведь удалось решить ту проблему — это вообще был беспрецедентный случай, потому что удалось найти варианты выделения средств из бюджета Российской Федерации для выплаты зарплатных долгов работникам акционерного общества.

Сергей Михалев напомнил о большой роли друга-депутата в решении проблем шахтеров в Ростовской области. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

- Владимир Дмитриевич был настоящим защитником интересов избирателей не только Шахтинского избирательного округа, но и всех жителей Ростовской области, - отметил в свою очередь зампред комитета ЗС РО по аграрной политике Владимир Гребенюк. - Мы бок о бок, двадцать лет, как школьники за одной партой, проработали с ним два созыва в Госдуме и два - в Законодательном Собрании Ростовской области. А ранее вместе избирались в Областной совет народных депутатов. И Владимир Дмитриевич всегда достойно защищал интересы всех людей и прежде всего шахтеров.

Гребенюк напомнил, что Катальников был одним из самых последовательных лоббистов в деле развития социальной инфраструктуры в регионе — и строительства крупной больницы в Ростове-на-Дону, и создания третьей нитки водопровода в Таганроге, и обеспечения пайковым углем шахтеров, и расселения людей из аварийного и ветхого жилья.

Горняки же особенно ценили то, что Владимир Катальников, «человек из народа», так и оставался на протяжении всей своей жизни именно народным депутатом.

- Уверен, что многие будут помнить Владимира Дмитриевича всегда, ведь, во многом, благодаря его усилиям были приняты законы «об угле» - «О госрегулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» и «О дополнительном соцобеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности», - напомнил председатель Ростовской территориальной профсоюзной организации Росуглепрофа Юрий Каунов. - Тысячи людей с помощью этих законов смогли получить социальную поддержку. И это он внес огромный вклад в то, чтобы с 1 января 2020 года все работники углепрома России, которые отработали десять и более лет, начали бесплатно получать пайковый уголь. И, несмотря на все свои достижения, Владимир Дмитриевич оставался простым и доступным человеком. Он был всегда готов открыть свои двери любому человеку, выслушать и помочь. Будучи депутатом Госдумы, он каждую неделю приезжал в Ростовскую область и каждую субботу проводил прием граждан в Ростовском теркоме Росуглепрофсоюза.

- О нем вообще нельзя сказать, что он — был, - подчеркнул депутат Госдумы от Ростовской области Александр Каминский. - Он есть. И он всегда с нами. Я познакомился с ним заочно в конце 90-х, когда в Ростовской области начались шахтерские забастовки. Он выступал мужественно и вдохновенно. Его убежденность и грамотные действия во многом помогли тогда стабилизировать ситуацию.

НАША СПРАВКА

Владимир Дмитриевич Катальников окончил Московский государственный горный институт (специальность горный инженер), Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (специальность менеджер государственного муниципального управления).

Доктор социологических наук, профессор, действительный член Академии горных наук, член Высшего горного Совета.

Автор ряда книг и учебников для студентов высших учебных заведений.

Награжден орденами «Трудовая слава» II, III степеней, знаком «Шахтерская слава» I, II, III степеней, Золотым знаком «Шахтерская доблесть», тремя медалями и орденом «Слава нации», медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью», имеет звания «Почетный шахтер МУП СССР» и «Заслуженный работник Министерства топлива и энергетики России», а также две Благодарности от Президента РФ.