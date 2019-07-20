Танаис: античный город на берегу Дону

Существует несколько классических вариантов проведения выходных. Кто-то отправляется за покупками, кто-то на базу отдыха или аквапарк, а кто-то выбирает путешествие по родному краю. Самое популярное у туристов место - Старочеркасская, Новочеркасск или Таганрог, где родилась актриса Фаина Раневская, писатель Антон Чехов и дом, где останавливался (по другой версии - жил и умер) Александр Первый. Вот по дороге в Таганрог есть место, куда обязательно нужно заглянуть, потому что там не только останавливается время, а вас перекинет в совсем другую эпоху.

ОТ РОСТОВА - ЧАС ПУТИ

Многие ростовчане считают, что «Танаис» находится далеко от донской столицы. На самом деле расстояние до музея точно такое же, как до Старочеркасской - 30 километров. Музей расположен на окраине небольшого хутора Недвиговка (здесь, кстати, снимали фильм «Мифы моего детства» и эпизоды телесериала «Хождение по мукам»).

Первый в России заповедник под открытым небом был создан в середине прошлого столетия, когда археологи во время раскопок обнаружили легендарный приморский полис (на его следы наткнулись рабочие, прокладывавшие еще в 1860-м году железную дорогу в сторону Таганрога, но долгое время было не установления происхождения античных кирпичей).

Постепенно комплекс расширялся, здесь и сейчас ученые проводят раскопки, делая все новые и новые открытия. Считается, что пока вскрыта примерно десятая часть древнего города. К слову, сейчас руководство музея ведет подготовку на включение памятника в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Хижина меотов. Фото: официальный портал музея

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

«Танаис» является комплексом, в который входит музей истории (в фондах хранится более 140 тысяч находок, сделанных во время раскопок), музей исторического костюма, половецкое святилище, но самым интересным считаются следы городища и восстановленное жилище меотов. Учеными удалось раскопать часть города, который существовал в конце III в. - начале II в. до н.э. Поселение древних греков состояло из трех частей — центр был обнесен высокой крепостной стеной, на западной стороне находился некрополь, еще в состав города входил портовой квартал (увы, он потерян, сейчас на нем построены дома хуторян). Это был полис, считавшийся крупным экономическим, политическим и культурным центром.

- При впадении реки в озеро лежит одноименный город Танаис, основанный эллинами, владеющими Боспором. Также, согласно Страбону, Танаис — «самое большое после Пантикапея торжище варваров, - так описывал Танаис древнегреческий географ Страбон, живший в I веке до н.э.

Благодаря ученым сохранилась центральная часть, крепостная стена, оборонительные башни, где можно прогуляться и сделать отличные снимки. Чтобы посетители ощутили дух времени, в музее создали макет оборонительных сооружений, римский мостик, хижину меотов, реконструировав быт семьи античной эпохи.

ВАЖНО!

Как добраться:

на машине

Надо выехать из Ростова-на-Дону на дорогу в сторону Таганрога, проехать Чалтырь, после чего повернуть на эстакаду по указателю. Дальше заблудиться не возможно, так как дорога ведет прямо к музейному комплексу.

На электричке

В Недвиговке и Танаисе останавливается электричка Ростов - Таганрог (она ходит в течение дня с перерывов в полтора-два часа, первая отправляется в 6:32, последняя - 22:22).

На автобусе

Автобусы маршрута № 458 «Ростов - Синявское» и маршрута № 455 «Ростов - Щедрый» отходят от центрального рынка три раза в день