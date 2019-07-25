Реконструкция Театральной площади: возле Стелы воинам-освободителям появится сквер, а проезжую часть уменьшат

Бурные дискуссии развернулись в последнее время, когда стало известно о том, что предстоит реконструкция главной площади Ростова-на-Дону — Театральной, где, как известно, проходят все крупнейшие мероприятия, включая День города и День Победы.

И вот обсуждение этой резонансной темы депутаты донского парламента решили вынести на обсуждение за круглым столом — с участием и экспертов, и авторов проекта, и общественности.

ТЕРРИТОРИЮ ВОКРУГ СТЕЛЫ ПОДПОРТИЛИ ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

- Это очень непростая территория, - отметила председатель комитета ЗС РО по информполитике Светлана Мананкина. - Во-первых, необходимо говорить о трех объектах культурного наследия, которые находятся в границах площади — это и драматический театр им. Горького, и здание СКЖД, и, конечно, Стела воинам-освободителям Ростова-на-Дону, которая является выявленным, на данный момент, объектом культурного наследия. Все это, безусловно, накладывает определенные ограничения на любые преобразования, которые могут осуществляться в границах этой площади. При этом Театральная площадь, имея статус центральной и главной, принимает на себя большое количество самых разных мероприятий. Важнейшим из них является Парад Побед. Поэтому, соответственно, любые преобразования этой площади должны учитывать, в том числе, и событийную нагрузку, которую данная территория сегодня несет.

Необходимость реконструкции, к слову, сообщила представитель мэрии, объясняется тем, что во время проведения Фестиваля болельщиков во время ЧМ-2018, когда Театральная площади на месяц превратилась в фан-зону, она в определенной степени сильно пострадала — где-то появились какие-то надписи, где-то — был продавлен асфальт и плитка, поскольку там ездили тяжелые автомобили с реквизитом, где-то образовались пятна.

Иными словами — проводить определенные ремонтно-восстановительные, как это называется, работы, так или иначе, все равно нужно. Другой вопрос, что этот процесс решили совместить с более серьезными преобразованиями, дабы придать центральной площади южной столицы современный вид, отвечающий сегодняшним реалиям.

Вот, например, вид на театр им. Горького. Фото: КБ "Стрелка".

Так вот, дизайн-проект обновленного варианта Театральной площади был выполнен в рамках госпрограммы благоустройства ключевых общественных пространств в 40 городах России.

Если вкратце, то суть состоит в том, что, в соответствии с этим проектом, на Театральной площади предполагается произвести комплексное озеленение, установить подсветку и сделать сухой фонтан. Затем — пешеходная зона должна увеличиться за счет более компактного размещения проезжей части, плюс она станет комфортнее в летние месяцы — благодаря фонтану и деревьям. А Стела «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков», по замыслу дизайнеров, при этом не пострадает.

ПЛОЩАДЬ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ И СОВРЕМЕННОЙ, И КОМФОРТНОЙ ОДНОВРЕМЕННО

- Идея нашего проекта заключается в том, чтобы, не меняя кардинально весь ансамбль, добавить туда те функции, которые сделают эту площадь любимым местом горожан, - подчеркнул один из авторов проекта — архитектор Анатолий Мосин. - Это касается не только каждодневного посещения Театральной площади, но и мероприятий, которые здесь проходят. Мы хотим создать структурированное пространство, в котором есть место и для ветеранов войны, которые хотят отдохнуть в сквере, и для мам с детьми, и для всех жителей, чтобы каждый мог найти свой уголок в этом пространстве.

Его оппоненты, между тем, считают, что реконструкция повлечет за собой сокращение площади и, поскольку там появится еще и сквер (справа от Стелы, если стоять спиной к театру им. Горького), то ее территория сузится «до уровня улицы», а кроме того, сократятся перспективы на здание театра.

А это - перспектива со стороны Б. Садовой. Фото: КБ "Стрелка".

Плюс — еще один ключевой вопрос: не пострадает ли сама Стела? Ведь, напомнили участники дискуссии, факт того, что она является выявленным объектом культурного наследия, это автоматически вводит ряд запретом на строительные и прочие масштабные работы по благоустройству в непосредственной близости к этому памятнику.

- Затем-то мы и инициировали такое широкое обсуждение в отношении этого объекта, потому что ошибок здесь допустить нельзя, - подчеркнула, между тем, Мананкина. - И все решения должны быть приняты очень взвешенно. Но, на мой взгляд, в том состоянии, в котором эта площадь находится сейчас, она пребывать не должна. Явно, что сегодня она являет собой безжизненное пространство. В повседневном формате площадь не используется. Здесь очень важно грамотно совместить функции повседневного использования и функцию мемориальную, которую сегодня, в том числе, несет Театральная площадь.

Создатели проекта приводят, к слову, в пример площадь Республики в Париже.

ВСЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ БУДУТ УЧТЕНЫ

Кстати, буквально на днях губернатор Василий Голубев на встрече с журналистами заверил, что все пространство, расположенное за площадью, не будет застраиваться многоэтажными домами, и постепенно все-таки будет создана связь с набережной, которой также предстоит реконструкция.

- Депутаты ЗС проанализируют все замечания, которые прозвучали во время сегодняшнего обсуждения, - резюмировала по итогам дискуссии Светлана Мананкина. - Очень важно понять, насколько новая концепция отвечает сегодняшним потребностям города с точки зрения массовых мероприятий, с точки зрения транспортной артерии, а также повседневного комфортного городского пространства. Необходимо на стадии разработки проекта все эти функции учесть и совместить. Когда концепция будет поддержана и принята, под нее будет разрабатываться проектно-сметная документация, выделяться финансирование и начнутся работы по благоустройству.