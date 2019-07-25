Улицы Ростова-на-Дону затопило после сильного ливня

Днем, 25 июля, летний ливень устроил в Ростове очередной потоп. По данным городских спасателей, менее чем за час выпало 17 мм осадков, что значительно выше нормы.

- Как только пошел дождь, в службу ЕДДС стали поступать звонки со всех районов Ростова. Вода шла во дворы и частные дома, гаражи и подвалы. Помимо этого шквалистый ветер поломал деревья в Кировском, Ворошиловском, Первомайском, Советском и Октябрьском районах, - рассказали в мэрии донской столицы.

Потоп на Королёва 25.7.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Городские спасатели и специализированные подрядные организации бросились расчищать ливневую канализацию города, о неспособности которой уводить воду с улиц в народе уже ходят байки. По состоянию на 21:00 обстановка в городе была нормализована. Пострадавших не зафиксировано, экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.

Потоп на Извилистой 25.7.2019. Ростов-на-Дону Главный

Тем временем в социальных сетях появилось множество видео подтоплений и разрушений, которые принесла непогода. На некоторых улицах города образовались настоящие горные реки, где-то смыло асфальт. Некоторые ростовчане не смогли добраться до своих автомобилей или открыть их, так как вода поднялась выше уровня дверей.

Потоки воды разносят асфальт с дорог 25.7.2019. Ростов-на-Дону Главный

Особо тяжелая ситуация, по свидетельствам горожан, сложилась на проспектах Королева и Стачки, на улицах Извилистой, Орбитальной, Армянской и Днепропетровской, в микрорайонах Левенцовка и Красный Аксай.

Потоп на Левенцовке 25.7.2019. Ростов-на-Дону Главный

На Извилистой утонули машины 25.7.2019 .Ростов-на-Дону Главный

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Дикий ливень в Ростове: затопило Главный автовокзал, на Буденновском смыло десятки машин

Из-за большого количества воды в центре города и на Западном подтопило припаркованные автомобили. Многие машины, пытавшиеся проехать по бурным потокам, глохли. Во многих районах с неба сыпал град, гремел по крышам и карнизам. (подробности)