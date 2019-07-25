2019-07-25T23:06:27+03:00
Происшествия

Улицы Ростова-на-Дону затопило после сильного ливня

На помощь горожанам пришли спасатели
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Потоки воды смыли асфальт с улицы. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Потоки воды смыли асфальт с улицы. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Днем, 25 июля, летний ливень устроил в Ростове очередной потоп. По данным городских спасателей, менее чем за час выпало 17 мм осадков, что значительно выше нормы.

- Как только пошел дождь, в службу ЕДДС стали поступать звонки со всех районов Ростова. Вода шла во дворы и частные дома, гаражи и подвалы. Помимо этого шквалистый ветер поломал деревья в Кировском, Ворошиловском, Первомайском, Советском и Октябрьском районах, - рассказали в мэрии донской столицы.

Потоп на Королёва 25.7.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Городские спасатели и специализированные подрядные организации бросились расчищать ливневую канализацию города, о неспособности которой уводить воду с улиц в народе уже ходят байки. По состоянию на 21:00 обстановка в городе была нормализована. Пострадавших не зафиксировано, экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.

Потоп на Извилистой 25.7.2019. Ростов-на-Дону Главный

Тем временем в социальных сетях появилось множество видео подтоплений и разрушений, которые принесла непогода. На некоторых улицах города образовались настоящие горные реки, где-то смыло асфальт. Некоторые ростовчане не смогли добраться до своих автомобилей или открыть их, так как вода поднялась выше уровня дверей.

Потоки воды разносят асфальт с дорог 25.7.2019. Ростов-на-Дону Главный

Особо тяжелая ситуация, по свидетельствам горожан, сложилась на проспектах Королева и Стачки, на улицах Извилистой, Орбитальной, Армянской и Днепропетровской, в микрорайонах Левенцовка и Красный Аксай.

Потоп на Левенцовке 25.7.2019. Ростов-на-Дону Главный

На Извилистой утонули машины 25.7.2019 .Ростов-на-Дону Главный

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Дикий ливень в Ростове: затопило Главный автовокзал, на Буденновском смыло десятки машин

Из-за большого количества воды в центре города и на Западном подтопило припаркованные автомобили. Многие машины, пытавшиеся проехать по бурным потокам, глохли. Во многих районах с неба сыпал град, гремел по крышам и карнизам. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Матвей Шпаро, член Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ: Нужно не карать, а помогать
Вчера пошла информация, что по всей России начались проверки летних лагерей. Будет ли от них толк? На этот вопрос мы попросили ответить знаменитого путешественника, много лет посвятившего организации детского отдыха
Новости 24
В Ростовской области трое парней изнасиловали пенсионерку
В ростовской области спалили 40 тонн дикой конопли
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело на прокатчицу, у которой от голода пали две лошади
В Ростовской области пенсионерка дала отпор грабителю
День ВМФ в 2019 году в Таганроге: программа мероприятий, дата празднования
В Ростове-на-Дону мужчина с электрошокером напал на знакомую пенсионерку
Ростов-на-Дону стал лидером по числу заболевших энтеровирусной инфекцией
Новые танки из Ростовской области продемонстрировали форсирование водной преграды с полным погружением
В Ростове-на-Дону мигранта оштрафовали и отправили на родину в Узбекистан
Наркокурьера из Украины посадили на пять лет за попытку переправить амфетамин в Ростовскую область
В Ростовской области жатва ранних зерновых почти завершена
Житель Ростовской области выиграл коттедж в лотерею
В Ростовской области почти девять тысяч человек расселят из аварийного жилья
Отключение света в Ростове-на-Дону 26 июля 2019: где и когда
В Ростовской области ищут опасного преступника, который сбежал при конвоировании
Два большегруза смяли иномарку: под Ростовом в аварии погибла семья с ребенком
В Ростовской области больше шести тысяч человек пострадали от укусов животных
«Богатыри своего дела»: Офисы Промсвязьбанка превратились стрит-арт объекты
«Глотательница жезла» опубликовала фото в одних стрингах в лесу
В Ростовской области задержали мужчину, который угнал автомобиль
В Таганроге адвокат украл 900 тысяч рублей со счета ветерана войны, интересы которой защищал
В Ростовской области МЧС начало проверку палаточных лагерей
«Наш ангел во плоти!»: «Мисс Россия» Алина Санько призналась, что пошла учиться имиджу и стилю
«Нездоровая худоба»: Хейтеры переживают за третью жену футболиста Дмитрия Тарасова
«Ноги так просто улет!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова восхитила поклонников разрезом платья