Из-за мусорных свалок: глава Азовского района Валерий Бевзюк подал в отставку

Глава Азовского района Валерий Бевзюк, который последние двадцать лет занимал должность, подал в отставку. Как оказалось, причиной стали мусорные свалки.

Предысторию увольнения частично рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев 25 июля на встрече с активом регионального отделения общероссийского народного фронта. По его словам, накануне у него возник спор с главой администрации Азовского района. Именно это муниципальное образование лидирует, по данным ОНФ, по числу свалок. Валерий Бевзюк "поспешил отчитаться" о том, что все мусорные очаги в районе полностью ликвидированы. На что Василий Голубев тут же предложил совместно это проверить. Проверка выявила – большая часть свалок осталась на своих местах.

Уже бывшему главе Азовского района 56 лет. Во время выборов за него голосовало рекордное количество жителей (95 %), согласно сайту администрации, это стало «отражением значительного улучшения социально-экономической обстановки и ростом доверия к действующей власти».

В СМИ Азовский район редко появлялся в связи со скандалами, о личной жизни главы администрации стало известно в марте 2016 года после падения Boeing 737-800 в аэропорту Ростова-на-Дону. Как оказалось, на борту находились супруга и дочь Валерий Бевзюка, которые летали на отдых. Как оказалось, глава администрации подарил путевку жене на ее 50-летний юбилей.

НАША СПРАВКА

Валерий Бевзюк родился 1 января 1963 года в Александровке Мясниковского района Ростовской области. Окончил школу с золотой медалью. Учился в Донском сельскохозяйственном институте, затем в аспирантуре. По окончании получил диплом с отличием и ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук. Срочную воинскую службу прошел в войсках ПВО. С 1990 года работал главным зоотехником, а затем и директором ППФ «Дон». После того, как он прошел в собрание депутатов Азовского района, ему предложили возглавить администрацию. На тот момент Бевзюку было 35 лет. С тех пор он возглавлял администрацию Азовского района.