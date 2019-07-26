Ураган, ливни и град: Непогода не спешит покидать Ростовскую область

Штормовые предупреждения для жителей донской столицы уже стали нормой. Поэтому, получив очередное, народ уже не слишком опасается, а зря. Как показал вчерашний день, 25 июля, очередная непогода заполонила некоторые улицы Ростова-на-Дону водой. Из-за сильного ливня затопило улицы Волкова, Пешкова, Нозадзе и другие.

Кроме того, стоками заполнялись подвалы, затапливались дворы частных домов и гаражи. Не прошло и часа, как выпало 17 миллиметров осадков. И это выше привычной нормы.

Разгулявшийся ветер испытал на прочность деревья: в пяти районах донской столицы они не выдержали его натиска и рухнули, в том числе и на припаркованные машины, и проезжую часть. Более того, без света остались сразу несколько домов в Железнодорожном и Пролетарском районах.

Потоки воды разносят асфальт с дорог 25.7.2019. Ростов-на-Дону Главный

За дело пришлось браться коммунальщикам, энергетикам и спасателям. Силы бросили, в том числе на обеспечение пропускной способности ливневых систем и систем водоотвода, а где-то воду с проблемных территорий оперативно откачивали, упавшие деревья спиливали и убирали мусор, который образовался на пешеходных дорожках и проезжей части. Уже к девяти вечера, как рассказали в мэрии Ростова-на-Дону, с последствиями стихии удалось справиться. Но даже сейчас экстренные службы региона находятся в режиме повышенной готовности. И не зря.

Поскольку, если верить прогнозам синоптиков, то и ближайшие дни тоже нужно быть на чеку. Так, ночью и днем, 27 июля, обещают повторение капризов погоды - синоптики снова прогнозируют ливни в сочетании с градом и грозой, сильные дожди и шквалистое усиление ветра, скорость которого временами составит 20-23 метра в секунду.

Поэтому горожан просят без особой надобности не выходить на улицу. Не парковать авто под деревьями и рекламными щитами, а также в низинах.

Потоп на Королёва 25.7.2019 .Ростов-на-Дону Главный

АЛЛО!

Диспетчерские службы районов:

Ворошиловский – 235-11-11.

Октябрьский – 245-03-45.

Пролетарский – 251-66-65, 320-05-20.

Первомайский – 252-31-32.

Кировский – 262-05-63.

Железнодорожный – 222-45-70.

Советский – 222-69-03.

Ленинский – 240-20-07.

Оперативно-Информационный диспетчерский центр: – 05 или 244 25 98, 244 26 91, 244 26 64.

Телефоны аварийных служб:

АО «Теплокоммунэнерго» - 274 50 15.

ООО «Ростовские тепловые сети» - 234 89 44.

Горячая линия АО «Ростовводоканал» - 283 17 17.

Аварийно-диспетчерская служба филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Ростове-на-Дону - 04.

МКП «Ростгорсвет» - 266 81 90.

Городские электрические сети - 242 30 22

Районные электрические сети:

Кировского, Ленинского районов - 232 07 37.

Октябрьского, Ворошиловского районов - 299 67 92.

Советского, Железнодорожного районов - 224 67 62.

Пролетарского, Первомайского районов - 251 96 27.

*По данным администрации Ростова-на-Дону.