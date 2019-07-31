«Где есть здравоохранение, там будет жить и хутор»: в Ростовскую область поступили мобильные передвижные комплексы

Медицинская помощь в Ростовской области станет еще более доступной жителям отдаленных хуторов и районов. В рамках Нацпроекта «Здравоохранение» на Дон поступила партия мобильных передвижных комплексов. Торжественная передача ключей главврачам медучреждений прошла во вторник, 30 июля, в Ростове-на-Дону.

Татьяна Быковская проверила оснащение мобильных передвижных комплексов.Фото: Ольга ГОПАЛО

БОРЬБА ЗА ЗДОРОВЬЕ - БЕСЦЕННА

На площадки Областной клинической больницы № 2 уже ожидали четыре комплекса на колесах, оборудованные по последнему слову техники. В каждом есть медицинский и санитарный отсеки, оснащенные мебелью и оборудованием.

На площадки Областной клинической больницы № 2 уже ожидали четыре комплекса на колесах, оборудованные по последнему слову техники.Фото: Ольга ГОПАЛО

В комплексах фельдшера будут осматривать жителей и проводить функциональную диагностику (ЭКГ) и забор анализов. Будут выявляться и жители, которые нуждаются в лекарственном обеспечении.

Торжественная передача ключей главврачам медучреждений прошла в Ростове-на-Дону.Фото: Ольга ГОПАЛО

К слову, все машины и часть оборудования мобильных лечебно-профилактических комплексов - российского производства, что в условиях импортозамещения очень важно.

Министр обратилась к главврачам во время торжественной передачи ключей.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ЗА ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ - БОЛЬШЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ»

Такие комплексы предназначены для отдаленных населенных пунктов Ростовской области с численностью до ста человек, в которых нет стационарных фельдшерско-акушерских мобильных пунктов (ФАП). В каждом передвижном медкабинете есть все для того, чтобы оказать необходимую экстренную медицинскую помощь, провести и первичный осмотр, и обследования, и медико-социальную помощь. Благодаря им можно осуществить первый этап диспансеризации или профосмотры.

Счастливые обладатели четырех передвижных мобильных лечебно-профилактических комплексов.Фото: Ольга ГОПАЛО

- В прошлом году Президент РФ поставил задачу: улучшить первичную медико-социальную помощь, - рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. - Так, в октябре прошлого года в области впервые появились четыре мобильных лечебно-профилактических комплекса. Они закреплены в Азовском, Кашарском, Зимовниковском и Целинском районах. И уже зарекомендовали себя: за восемь месяцев, в общей сложности, было сделано 250 выездов и принято более пять тысяч (!) пациентов. Теперь же в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», мы получили еще четыре передвижных мобильных лечебно-профилактических комплекса.

Министр здравоохранения РО Татьяна быковская вручила ключи и документы от комплексов коллегам.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ПОМОЩЬ ДОСТУПНА ВСЕМ»

Так, новые четыре комплекса отправятся в Неклиновский, Белокалитвинский, Тацинский и Чертковский районы. Они также как и их предшественники будут базироваться на базе центральных районных больниц.

Фото на память.Фото: Ольга ГОПАЛО

- Причем обслуживать комплексы будут не только свой район, но и расположенные рядом, - продолжила Татьяна Юрьевна. - Например, Неклиновский мобильный комплекс сможет приезжать в соседние небольшие хутора Матвеево-Курганского района. Таким образом, на территории Ростовской области уже не останется ни одного населенного пункта, где не будет либо ФАПа, либо такого передвижного комплекса. То есть в рамках Нацпроекта мы полностью закрываем первичной медико-социальной помощью всю территорию нашего региона. При этом выезжать в населенный пункт медицинские комплексы должны минимум раз в месяц.

В октябре прошлого года в области уже появились четыре мобильных лечебно-профилактических комплекса.Фото: Ольга ГОПАЛО

Кстати, по словам Татьяны Юрьевны, еще в прошлом году в одном из районов местные старушки, завидев такой комплекс, спросили у медика: «Это кто-то к нам случайно заехал?».

Татьяна Быковская коллегам: "Основная задача сейчас - сделать оказание первичной медико-социальной помощи лучше".Фото: Ольга ГОПАЛО

СКАЗАНО!

«Неоценимый вклад в здоровье населения»

- Только в нашем районе есть 26 хуторов, в которых проживает от двадцати до ста человек, - рассказала главврач ЦРБ Белокалитвенского района Галина Федорченко. - Зачастую в них живут уже пожилые люди, которым порой тяжело дойти или доехать до ближайшего ФАПа и амбулатории. Чтобы оказать им помощь, нашим специалистам порой приходилось приезжать к ним и принимать либо в одном из кабинетов администрации, либо в комнате местного клуба. Теперь же эта проблема снимается. Такие комплексы ускорят получение медицинской помощи и приблизят ее к каждому пациенту. Ведь там, где есть здравоохранение, будет жить и хутор.

Главврач ЦРБ Белокалитвенского района Галина Федорченко: "Такие комплексы - неоценимый вклад".Фото: Ольга ГОПАЛО

В ближайших планах - составить дорожную карту с графиком выездов: изучить медицинскую документацию населения - кто стоит на учете и с какими заболеваниями, чтобы помимо терапевта формировать и бригады узкопрофильных специалистов для каждого хутора, чтобы эффективнее помогать пациентам. Я хочу сказать, что такие комплексы - неоценимый вклад в здоровье населения.